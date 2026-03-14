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Sábado, 14 de marzo de 2026
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Luto en la farándula colombiana: Murió el creador de contenido colombiano ‘Alejo Little’ a los 33 años

marzo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto @alejolittle
Foto @alejolittle
David Alejandro Peláez Marín era conocido por su presencia en redes donde compartía contenido de humor, reflexiones y experiencias personales.

El mundo de la farándula se encuentra de luto tras el fallecimiento de David Alejandro Peláez Marín, más conocido en el universo digital como Alejo Little, a sus 33 años.

David Alejandro Peláez Marín era conocido en internet por su presencia en redes sociales como Instagram, TikTok y YouTube, donde compartía contenido de humor, reflexiones y experiencias personales.

Alejo Little, nacido en Medellín, era un creador de contenido, diseñador gráfico y conferencista que compartía su historia personal y superación de desafíos en redes sociales.

Alejo Little era conocido por su estatura de aproximadamente 90 centímetros, debido a la displasia ósea, una condición genética que afecta el crecimiento de los huesos.

En sus redes sociales habló abiertamente sobre el bullying que sufrió en diferentes etapas de su vida.

Con el tiempo, Alejo Little mezcló humor, parodias y actuación con historias personales y mensajes de apoyo para quienes enfrentaban desafíos similares, creando un contenido auténtico y conmovedor.

En los últimos meses, el creador de contenido había compartido con sus seguidores su lucha con problemas de salud, apareciendo en transmisiones en vivo con oxígeno y mencionando que estaba en un proceso médico, sin revelar detalles de su diagnóstico.

Cabe señalar que hasta el momento se desconoce la causa de su muerte, lo que ha generado incertidumbre entre sus seguidores.

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