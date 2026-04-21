La televisión de luto: confirman muerte de querido actor de El Chavo del 8

La Asociación Nacional de Actores de México confirmó la muerte de Ricardo de Pascual, reconocida estrella nacional con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual @ricardodepascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”, detalló la entidad en un mensaje en X.

De acuerdo con el diario mexicano El Universal, De Pascual falleció el 21 de abril a los 85 años, dejando “un legado de más de seis décadas en la industria del entretenimiento”.

Durante sus años de trayectoria, el actor, quien además se desempeñó como director y productor, hizo parte de importantes producciones y trabajó con Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”.

De Pascual formó parte de sketches en los programas de Gómez Bolaños como es el caso de El Chavo del 8, en donde dio vida al Señor Calvillo, un personaje que “intentaba comprar la vecindad, además del Señor Hurtado y un mesero en el restaurante de Doña Florinda”.

Según El Universal, en otras producciones como “El Chapulín Colorado” participó en episodios recordados como “Un difunto bastante muerto” y “El cofre del pirata”.

Además del universo de Chespirito, el intérprete mexicano ejecutó papeles en las series “Odisea Burbujas” y “Vecinos”.

En el campo de las telenovelas, el fallecido artista desempeñó papeles en producciones como “El manantial” (2001), “Locura de amor” (2000), “Camaleones” (2009) y “Sueño de amor” (2016).

Su destacada carrera lo llevó, asimismo, a desempeñarse como maestro de actuación y director de escena.

Sobre los reportes de su estado de salud, El Universal informó que Ricardo de Pascual luchó en sus últimos años contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).