NTN24
Martes, 21 de abril de 2026
Martes, 21 de abril de 2026
El Chavo del 8

La televisión de luto: confirman muerte de querido actor de El Chavo del 8

abril 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Serie mexicana ‘El Chavo del Ocho’ - Foto de referencia de EFE
Serie mexicana ‘El Chavo del Ocho’ - Foto de referencia de EFE
La estrella mexicana falleció el 21 de abril a los 85 años.

La Asociación Nacional de Actores de México confirmó la muerte de Ricardo de Pascual, reconocida estrella nacional con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión.

o

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual @ricardodepascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”, detalló la entidad en un mensaje en X.

De acuerdo con el diario mexicano El Universal, De Pascual falleció el 21 de abril a los 85 años, dejando “un legado de más de seis décadas en la industria del entretenimiento”.

Durante sus años de trayectoria, el actor, quien además se desempeñó como director y productor, hizo parte de importantes producciones y trabajó con Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”.

o

De Pascual formó parte de sketches en los programas de Gómez Bolaños como es el caso de El Chavo del 8, en donde dio vida al Señor Calvillo, un personaje que “intentaba comprar la vecindad, además del Señor Hurtado y un mesero en el restaurante de Doña Florinda”.

Según El Universal, en otras producciones como “El Chapulín Colorado” participó en episodios recordados como “Un difunto bastante muerto” y “El cofre del pirata”.

Además del universo de Chespirito, el intérprete mexicano ejecutó papeles en las series “Odisea Burbujas” y “Vecinos”.

En el campo de las telenovelas, el fallecido artista desempeñó papeles en producciones como “El manantial” (2001), “Locura de amor” (2000), “Camaleones” (2009) y “Sueño de amor” (2016).

Su destacada carrera lo llevó, asimismo, a desempeñarse como maestro de actuación y director de escena.

Sobre los reportes de su estado de salud, El Universal informó que Ricardo de Pascual luchó en sus últimos años contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Temas relacionados:

El Chavo del 8

México

Actor

Muerte

Celebridades

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La compleja situación en el estrecho de Ormuz a falta de dos días para que venza el nuevo plazo de Trump al régimen iraní: "Hay una presión real sobre Irán"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Los presos políticos son la misión de María Corina”: Tamara Sujú destaca el trabajo de la Nobel de Paz venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estas son las imágenes del brutal ataque con cuchillo en el rodaje de una telenovela que dejó tres muertos en Colombia: ¿Justicia por mano propia o legítima defensa?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Video desclasificado: así advierten los militares de EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Artemis II marca un antes y un después en la medición de radiación espacial”, asegura Omar Arias

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Bogotá

Estas son las imágenes del brutal ataque con cuchillo en el rodaje de una telenovela que dejó tres muertos en Colombia: ¿Justicia por mano propia o legítima defensa?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el Estrecho de Ormuz - Fotos: EFE
estrecho de Ormuz

La compleja situación en el estrecho de Ormuz a falta de dos días para que venza el nuevo plazo de Trump al régimen iraní: "Hay una presión real sobre Irán"

María Corina Machado | Foto EFE
Venezuela

“Los presos políticos son la misión de María Corina”: Tamara Sujú destaca el trabajo de la Nobel de Paz venezolana

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
transición política

"La presión del presidente Trump y del secretario Rubio sobre el régimen venezolano es para restituir el orden, para que se dé la transición": Magalli Meda

Familiares piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Régimen venezolano anuncia "medidas alternativas a la privación de la libertad" para 51 presos políticos

Más de Entretenimiento

Ver más
Shakira en el Sofi Stadium de Los Ángeles - Foto AFP
Shakira

Festival encabezado por Shakira y los Jonas Brothers se pospone debido al conflicto en Medio Oriente

Katie James, cantante colombiana.
Música

La hija de europeos que canta bambuco: Katie James narra su historia y cómo se convirtió en referente de la música colombiana

Premios Oscar | Foto EFE
Cine

Los Premios Oscar dicen adiós a Hollywood y anuncian giro histórico que cambiará su escenario

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Bandera de Irán - Fotos: EFE / X
Donald Trump

Donald Trump elogia a Delcy Rodríguez y dice que espera "encontrar a alguien así" en el cambio de régimen de Irán

Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos
Nicolás Maduro

Esta es la transcripción completa de la segunda audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York: así fue el intenso debate entre el juez, el fiscal y la defensa

Raphinha | Foto: EFE
Raphinha

"Fue un partido robado": Raphinha no se guardó nada y apuntó contra el arbitraje en la caída del Barcelona ante el Atlético de Madrid en la Champions League

Balón de fútbol - Foto AFP
Fútbol

Luto en el mundo del fútbol: joven promesa fue asesinada durante un ataque armado contra el autobús de su equipo

Donald Trump - Xi Jinping / EFE
China

El presidente Trump dice que desde China "han aceptado no enviar armas a Irán"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Fiscal general de Estados Unidos informa que Trump va tras los cómplices del dictador Nicolás Maduro

Erick Valencia Salazar, alias "El 85" | Foto AFP
Cártel Jalisco Nueva Generación

Cofundador del Cartel de Jalisco Nueva Generación se declara culpable en tribunal de Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre