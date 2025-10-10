Paso a paso para preparar un rico estofado de calabacín, una receta llena de mucho sabor
En la sección “La Sartén por el Mango” del programa Ponte al Día de Nuestra Tele Internacional, el chef Chuco Rojas nos enseña a preparar un plato a base de un solo ingrediente que te sorprenderá.
Se trata de una receta en la cual el calabacín o zucchini, como también se le conoce, será protagonista, una muestra de que con muy poco se puede hacer un delicioso plato.
Ingredientes para preparar un delicioso estofado de calabacín
- Calabacín verde cortado en pequeños cubos
- Calabacín verde cortado en delgadas tiras
- Calabacín amarillo tajado en piezas gruesas
- Aceite de oliva
- Mantequilla
- Pimienta y sal al gusto
- Queso rallado, gruyere o parmesano
Preparación
Ponemos una olla al fuego y le agregamos aceite de oliva, junto con mantequilla; acto seguido, incorporamos los trozos de calabacín o zucchini en piezas gruesas; adicionalmente, le agregamos sal y pimienta al gusto.
Dejamos que se sellen; por un lado, los volvemos y volvemos a aplicarles sal y pimienta; posteriormente, retiramos.
Ingredientes para la base de crema de vegetales de nuestro plato
- Mantequilla
- Calabacín en cubos
- Cebolla en cubos
- Agua
- Sal
Preparación paso a paso
En una olla integramos aceite de oliva, junto con una cucharada de mantequilla, a la cual, a medida que se va derritiendo, le agregamos la cebolla picada en cubos. Cuando esta tenga tono transparentoso, incorporamos el calabacín, junto con la sal y un poquito de agua.
Dejamos a fuego medio hasta que esta se convierta en una crema.
Emplatado
Para servir, podemos usar un plato hondo, en el cual ponemos nuestra crema de zucchini como base; por un costado ponemos los trozos de calabacín grueso que salteamos, luego ponemos láminas redondas de calabacín.
En la otra mitad del plato ponemos tiras de zucchini y, para terminar nuestro emplatado, ponemos un poquito de queso, mozarella o gruyere rallado y unas piscas de trufa negra en polvo, y listo.