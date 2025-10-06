Paso a paso para preparar una rica y deliciosa pasta fría cremosa
La pasta es un producto que, debido a su versatilidad, puede ser usado en la cocina de muchas maneras y diferentes recetas, las cuales se pueden combinar con diferentes salsas, carnes o verduras, lo cual permite que se pueda disfrutar ya sea en platos calientes o fríos. Adicionalmente, este alimento sirve como fuente de energía, debido a su alto componente de carbohidratos.
En esta oportunidad, en la sección “La Sartén por el Mango” de la sección Ponte al Día de Nuestra Tele Internacional, el chef Eddie Garza nos enseña el paso a paso para preparar una rica y deliciosa pasta fría cremosa con sabor a limón.
Ingredientes para preparar una pasta fría:
- 2 limones amarillos.
- Chalote.
- Ajo.
- Mantequilla vegetal.
- ½ taza de crema de coco.
- ½ taza de leche de coco.
- Sal al gusto.
- Eneldo.
- Pasta corta, preferiblemente.
Preparación paso a paso de la pasta fría
Iniciamos con el aderezo
Primero sofreímos el chalote, junto con el ajo y la mantequilla vegetal; posteriormente, pasamos a un bowl y le agregamos a nuestro sofrito rayadura y el jugo de limón, junto con nuestra crema y leche de coco, y sal al gusto; mezclamos.
Preparación final
En otro recipiente ponemos nuestra pasta precocida con anterioridad, a la cual le agregamos la mezcla de nuestro aderezo y revolvemos para que se integren los aromas y sabores a nuestro plato principal, la pasta.
Luego le agregamos eneldo o albaca (esto según tu preferencia) y continuamos mezclando.
Acto seguido, servimos nuestra pasta cremosa con sabor a limón en un plato y decoramos con unas ramitas de eneldo para dar un toque de color y listo.
Así queda nuestra deliciosa receta perfecta para compartir con familia, amigos, en tu hogar o ¿por qué no?, hasta en un picnic.