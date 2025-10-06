NTN24
Lunes, 06 de octubre de 2025
Ponte al Día

Paso a paso para preparar una rica y deliciosa pasta fría cremosa

octubre 6, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Una deliciosa receta llena de sabores y cremosidad, muy fácil y práctica de preparar, perfecta para compartir con tu familia o sorprender a tus amigos.

La pasta es un producto que, debido a su versatilidad, puede ser usado en la cocina de muchas maneras y diferentes recetas, las cuales se pueden combinar con diferentes salsas, carnes o verduras, lo cual permite que se pueda disfrutar ya sea en platos calientes o fríos. Adicionalmente, este alimento sirve como fuente de energía, debido a su alto componente de carbohidratos.

En esta oportunidad, en la sección “La Sartén por el Mango” de la sección Ponte al Día de Nuestra Tele Internacional, el chef Eddie Garza nos enseña el paso a paso para preparar una rica y deliciosa pasta fría cremosa con sabor a limón.

Ingredientes para preparar una pasta fría:

  • 2 limones amarillos.
  • Chalote.
  • Ajo.
  • Mantequilla vegetal.
  • ½ taza de crema de coco.
  • ½ taza de leche de coco.
  • Sal al gusto.
  • Eneldo.
  • Pasta corta, preferiblemente.

Preparación paso a paso de la pasta fría

Iniciamos con el aderezo

Primero sofreímos el chalote, junto con el ajo y la mantequilla vegetal; posteriormente, pasamos a un bowl y le agregamos a nuestro sofrito rayadura y el jugo de limón, junto con nuestra crema y leche de coco, y sal al gusto; mezclamos.

Preparación final

En otro recipiente ponemos nuestra pasta precocida con anterioridad, a la cual le agregamos la mezcla de nuestro aderezo y revolvemos para que se integren los aromas y sabores a nuestro plato principal, la pasta.
Luego le agregamos eneldo o albaca (esto según tu preferencia) y continuamos mezclando.

Acto seguido, servimos nuestra pasta cremosa con sabor a limón en un plato y decoramos con unas ramitas de eneldo para dar un toque de color y listo.

Así queda nuestra deliciosa receta perfecta para compartir con familia, amigos, en tu hogar o ¿por qué no?, hasta en un picnic.

Foto de referencia: AFP
Israel

"Los terroristas se acercaron al auto y les preguntaron si tenían armas, al decir que no, les dispararon en el corazón": madre de víctima de Hamás

Luisa González- Foto EFE
Ecuador

Denuncian que el Cartel de los Soles habría financiado la campaña de la correísta Luisa González en Ecuador

Sede del ICE en Nueva York - Foto: EFE
ICE

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Presos políticos - AFP
Familiares de presos políticos

“Es un año y 25 días de dolor y angustia”: el relato de la hermana de un colombiano detenido en Venezuela que pide ayuda al Gobierno Petro

Foto: The Nobel Prize
Nobel

Trío de científicos se queda con el Nobel de Medicina 2025 por sus hallazgos sobre el sistema inmune

