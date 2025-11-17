NTN24
Gobierno de Colombia

Justicia militar de Colombia abrió investigación por bombardeo ordenado por Petro en el que murieron seis menores

noviembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro junto a miembros de las Fuerzas Militares de Colombia | Foto: AFP
Gustavo Petro junto a miembros de las Fuerzas Militares de Colombia | Foto: AFP
La oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia manifestó el sábado su "profunda preocupación" por la muerte de los siete menores.

Este lunes la justicia militar de Colombia anunció que abrió una investigación por un supuesto exceso de la fuerza en el bombardeo contra la guerrilla ordenado por el presidente del país, Gustavo Petro.

La Defensoría del Pueblo, entidad encargada de defender los derechos humanos, denunció el sábado la muerte de niños en el ataque realizado en el amazónico departamento del Guaviare.

El operativo militar motivó fuertes críticas por parte de la oposición contra Petro, que antes de ser presidente rechazaba la muerte de menores reclutados en bombardeos.

Ante esto, la Fiscalía General Penal Militar y Policial anunció en un comunicado que abrió una investigación para "verificar" si el ataque, en el que murieron 19 guerrilleros, "se ajusta a los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza pública en el contexto del conflicto armado".

o

La oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia manifestó el sábado su "profunda preocupación" por la muerte de los siete menores.

Además, instó a las fuerzas colombianas a que "adopten todas las precauciones" para proteger a los niños víctimas del reclutamiento".

Petro se defendió al asegurar que ordenó el bombardeo para evitar que los rebeldes emboscaran a un grupo de soldados.

Desde su cuenta en la red social de X, el mandatario colombiano respondió al comunicado emitido por la Defensoría del Pueblo en la que pidió un pronunciamiento sobre la muerte de los menores.

El jefe de Estado comentó: “Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad”.

“Pero si se dejó avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros”, añadió.

El líder de Pacto Histórico aseveró que quizás “hoy la crítica que me harían es porque deje emboscar a los soldados”.

“Tome, a riesgo, la decisión de salvarles la vida. Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”, puntualizó.

El bombardeo fue dirigido contra una facción de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, el criminal más buscado del país.

De cara a las elecciones presidenciales de 2026, Petro enfrenta fuertes críticas por parte de la derecha y su propio partido.

En 2019 el entonces ministro de Defensa Guillermo Botero renunció a su cargo acorralado por debates de moción de censura en el Congreso por ordenar un bombardeo en el que murieron menores.

Petro, que era senador de oposición al gobierno de derechista Iván Duque, calificó esos hechos como un "crimen de guerra".

