Luis Rubiales fue atacado con huevos durante la presentación de su libro en Madrid; el responsable habría sido su tío

Durante la presentación de su libro ‘Matar a Rubiales’, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Luis Rubiales, fue atacado por un sujeto.

El exfutbolista, condenado por su beso forzado a la futbolista Jenni Hermoso, fue atacado con huevos por un hombre durante el lanzamiento de su libro en Madrid.

En los videos que circulan en redes se ve que mientras Rubiales muestra su obra, un sujeto encapuchado le lanza huevos.

En ese momento, Rubiales se levanta de su silla e intenta agredir al hombre que fue sacado del lugar de los hechos.

Otro video muestra a la policía llevándose al hombre y la presentación continuó con normalidad.

Sin embargo, horas más tarde se reveló que el autor del incidente sería nadie más y nadie menos que su tío, quien también se llama Luis Rubiales.

Según medios como El País y el diario deportivo Marca el tío del expresidente del (RFEF) sería el responsable del ataque.

Mientras le arrojaba los huevos el hombre le gritó “sinvergüenza” y logró impactarle la espalda, provocando el enfado del exfutbolista.

Luego del incidente, Rubiales afirmó que fue bueno que le impidieran atacar al hombre que se supone es su tío.

VEA TAMBIÉN ¿Habrá presidente este domingo? Analista prevé que Chile irá a segunda vuelta o

“La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños”, comentó.

El exdirigente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales añadió: “Si llego a cogerlo estaríamos ahora en otra situación. Me he asustado mucho. Son amigos míos. Todos nos hemos criado juntos y me he asustado mucho. Que me tiren huevos me da igual”.

La AFP contactó con la policía, que informó que detuvo a un hombre de nacionalidad española, pero declinó confirmar el vínculo de parentesco.

Rubiales había defendido el martes por la noche su inocencia por el beso no consensuado a Jenni Hermoso durante la ceremonia de medallas al término de la final del Mundial femenino, en Sídney el 20 de agosto de 2023.

Rubiales reiteró en el programa de televisión ‘El Chiringuito’ que ese beso fue "consentido", y dijo ser víctima de una campaña de la "extrema izquierda".

A raíz de una reforma del Código Penal español, un beso no consentido puede ser considerado como agresión sexual, categoría penal que agrupa todos los tipos de violencia sexual.

Rubiales se halla inmerso también en otro caso de presunta corrupción en torno al contrato de deslocalización de la Supercopa de España en Arabia Saudita.