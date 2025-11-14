NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Luis Rubiales

Luis Rubiales fue atacado con huevos durante la presentación de su libro en Madrid; el responsable habría sido su tío

noviembre 14, 2025
Por: Diana Pérez
Luis Rubiales | Foto: EFE
Luis Rubiales | Foto: EFE
Rubiales se levanta de su silla e intenta agredir al hombre que fue sacado del lugar de los hechos.

Durante la presentación de su libro ‘Matar a Rubiales’, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Luis Rubiales, fue atacado por un sujeto.

El exfutbolista, condenado por su beso forzado a la futbolista Jenni Hermoso, fue atacado con huevos por un hombre durante el lanzamiento de su libro en Madrid.

En los videos que circulan en redes se ve que mientras Rubiales muestra su obra, un sujeto encapuchado le lanza huevos.

En ese momento, Rubiales se levanta de su silla e intenta agredir al hombre que fue sacado del lugar de los hechos.

Otro video muestra a la policía llevándose al hombre y la presentación continuó con normalidad.

Sin embargo, horas más tarde se reveló que el autor del incidente sería nadie más y nadie menos que su tío, quien también se llama Luis Rubiales.

Según medios como El País y el diario deportivo Marca el tío del expresidente del (RFEF) sería el responsable del ataque.

Mientras le arrojaba los huevos el hombre le gritó “sinvergüenza” y logró impactarle la espalda, provocando el enfado del exfutbolista.

Luego del incidente, Rubiales afirmó que fue bueno que le impidieran atacar al hombre que se supone es su tío.

o

“La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños”, comentó.

El exdirigente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales añadió: “Si llego a cogerlo estaríamos ahora en otra situación. Me he asustado mucho. Son amigos míos. Todos nos hemos criado juntos y me he asustado mucho. Que me tiren huevos me da igual”.

La AFP contactó con la policía, que informó que detuvo a un hombre de nacionalidad española, pero declinó confirmar el vínculo de parentesco.

Rubiales había defendido el martes por la noche su inocencia por el beso no consensuado a Jenni Hermoso durante la ceremonia de medallas al término de la final del Mundial femenino, en Sídney el 20 de agosto de 2023.

Rubiales reiteró en el programa de televisión ‘El Chiringuito’ que ese beso fue "consentido", y dijo ser víctima de una campaña de la "extrema izquierda".

A raíz de una reforma del Código Penal español, un beso no consentido puede ser considerado como agresión sexual, categoría penal que agrupa todos los tipos de violencia sexual.

Rubiales se halla inmerso también en otro caso de presunta corrupción en torno al contrato de deslocalización de la Supercopa de España en Arabia Saudita.

Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

"Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia": Jorge 'Tuto' Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Científicos

Barlin Olivares: el venezolano que destaca en el ranking del 2 % de científicos más influyentes del mundo

CONTAMINACIÓN - Foto Canva
Amazonía

Brasil pone la Amazonía en el centro del debate climático con la llegada de la COP30

Despliegue militar de EE. UU. en el Caribe - EFE - AFP
La Noche

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Trump firmó el proyecto de ley para poner fin al cierre de Gobierno más largo en la historia de EE. UU.

Científicos

Barlin Olivares: el venezolano que destaca en el ranking del 2 % de científicos más influyentes del mundo

CONTAMINACIÓN - Foto Canva
Amazonía

Brasil pone la Amazonía en el centro del debate climático con la llegada de la COP30

Despliegue militar de EE. UU. en el Caribe - EFE - AFP
La Noche

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Diosdado Cabello se pronunció tras la autorización de Donald Trump a la CIA - Fotos: AFP
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello se pronunció tras la autorización de Donald Trump a la CIA para que realice operaciones terrestres en Venezuela

Foto de referencia (EFE)
Gustavo Petro

Petro ordena a la Fuerza Pública de Colombia suspender el intercambio de inteligencia con agencias estadounidenses como rechazo a ataques a narcolanchas en el Caribe

Funeral de Carlos Manzo (EFE)
Asesinatos en México

¿Qué pasa con la seguridad en México? Asesinato de alcalde conmociona al país

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre