Martes, 18 de noviembre de 2025
Daniela Ospina

Salomé, hija de Daniela Ospina y James Rodríguez, llega a Netflix con sorpresiva producción

noviembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Daniela Ospina y Salomé
Aunque Salomé no suela ser muy activa en sus redes sociales, ha llamado la atención por su talento y versatilidad desde muy pequeña.

Salomé Rodríguez Ospina, hija del futbolista James Rodríguez y la modelo Daniela Ospina, continúa siguiendo los pasos de sus padres para cumplir sus sueños.

Aunque Salomé no suela ser muy activa en sus redes sociales, una decisión que comparten sus padres, ya ha llamado la atención por su talento en el voleibol y por sus dotes para el baile desde muy pequeña.

Sin embargo, además del deporte y la música, su versatilidad le ha abierto la puerta en la pantalla grande al darle voz a Mussi, un icónico personaje de la película animada Koati.

En varios videos, compartidos en redes sociales, se observa a la pequeña Salo en un estudio de grabación para hacer la voz de la iguanita tierna y traviesa que hace parte de la nueva producción de Netflix.

“Salo Rodríguez en acción, grabando la voz de Mussi en Koati. Con su dulzura y sensibilidad, Salomé da vida a esta iguanita tierna y traviesa”, indica la cuenta oficial.

Es de señalar que la pequeña, quien se ha destacado por su talento y amor tanto por el deporte y la música, se ha enfrentado a varios momentos de estrés y ansiedad.

o

De acuerdo con Daniela Ospina, la también hija del futbolista James Rodríguez ha estado practicando voleibol, el mismo deporte que ella practicaba hace unos años, para poder lidiar con las emociones negativas.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió un video de su hija durante una competencia de voleibol.

“Cada torneo está lleno de aprendizajes, muchos de ustedes me escribieron muchas cositas con el tema de los hijos. En especial con Salo el voley le ha ayudado a encontrarse y manejar la frustración en los momentos de angustia”, escribió Ospina junto al clip.

Según Ospina, su hija es muy competitiva y le cuesta mucho aceptar sus errores o perder. “La importancia sobre todo de canalizar cada sentimiento y no satanizar simplemente entender que se puede sentir, pero que debemos siempre buscarle una solución porque no es sano. Siempre antes de empezar los partidos le habló del compromiso con ella y el trabajo en equipo, de cómo ser una buena líder y sobre todo sonreír y disfrutar”, reveló.

