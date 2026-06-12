'Michael' vs. 'Bohemian Rhapsody': la histórica marca que la película del Rey del Pop está a punto de arrebatarle a la de Queen y que podría hacerse realidad este fin de semana

'Michael', la película biográfica musical sobre el rey del pop, Michael Jackson, está a punto de arrebatarle una histórica marca a 'Bohemian Rhapsody', del mismo género y que se centra en la vida de Freddie Mercury, el vocalista de la banda de rock británica Queen.

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Y es que 'Bohemian Rapsody' tiene actualmente el récord de ser la película biográfica musical más taquillera de todos los tiempos con una recaudación total de $910,8 millones de dólares a nivel mundial.

Sin embargo, 'Michael', estrenada este año, está a punto de arrebatarle ese trono pues, hasta el viernes, plataformas especializadas en taquilla global reportaron para la película del rey del pop un recaudo total de $894 millones de dólares a nivel mundial, que se espera aumente este fin de semana.

Se trata de un incremento inminente para la película de 'Michael', pues el viernes se estrenó a nivel nacional en Japón, un país que suele tener una influencia importante en los números para las películas comerciales de Estados Unidos.

El país asiático es el último en el que se estrena la película que tuvo su lanzamiento a finales de mayo en Rusia y a mediados de ese mismo mes en Corea del Sur, luego de haberse estrenado en abril en el resto del mundo y haber sido recibida con éxito por algunos sectores de la audiencia, mientras que otros criticaron aspectos como los saltos temporales y la omisión de algunos temas.

El largometraje, cabe resaltar, retrata la vida del cantante y expone con detalle varios de sus momentos creativos, pero no incluye el escándalo que se generó alrededor de las acusaciones de abuso sexual en su contra.

No obstante, la línea temporal de 'Michael' solo llegó hasta los años 80 y el escándalo se desató en los 90. Al final de la película apareció un letrero que dejó entrever que podría haber una continuación.

Mismo productor en las dos 'biopics' más exitosas de la historia

El productor británico de cine Graham King trabajó detrás de 'Bohemian Rhapsody', estrenada en 2018, que logró cuatro Premios Oscar de la Academia.

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King, de 64 años, también fue productor de 'Michael', por lo que muchos le atribuyen el éxito de ambas cintas, que se espera tengan un duelo importante en taquilla este fin de semana.