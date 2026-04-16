Corte Suprema de Colombia absuelve a Laura Moreno y a Jessy Quintero por falta de pruebas en el caso Colmenares

La Corte Suprema de Justicia de Colombia absolvió este miércoles 15 de marzo en última instancia a Laura Moreno y ratificó la prescripción para Jessy Quintero en el proceso relacionado con la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares.

El tribunal determinó que no existen pruebas suficientes para vincular a Moreno como cómplice de un homicidio ni para tipificar el fallecimiento del estudiante.

El proceso judicial se remonta a la madrugada del 31 de octubre de 2010, cuando Colmenares fue encontrado sin vida en el parque El Virrey, en el norte de Bogotá.

El joven había asistido a una fiesta de Halloween en el norte de Bogotá, pero horas después, su familia lo reportó como desaparecido.

Pese a que las autoridades manejaron la hipótesis de un accidente, la familia del joven y la Fiscalía indicaron que podría tratarse de un homicidio.

Por más de 15 años los señalamientos se centraron sobre Quintero, acusada de supuesto encubrimiento, y Moreno, pareja del estudiante, señalada como presunta partícipe del crimen.

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En 2021 se tomó una decisión clave: el Tribunal Superior de Bogotá confirmó el asesinato del joven, pero absolvió a Moreno y señaló que el caso contra Quintero había prescrito. El expediente se reabrió en agosto de 2024 luego de que se solicitara revocar esa decisión.

La Procuraduría había solicitado una condena para Moreno, argumentando que “entregó relatos inconsistentes en distintas ocasiones”, sobre todo respecto al descubrimiento del cuerpo.

Los pormenores de la absolución final se darán a conocer en una audiencia de lectura programada para el jueves 16 de abril.

Ante la decisión, Luis Alfonso Colmenares, padre del joven, afirmó: “Hubo homicidio, así lo estableció una sala del Tribunal de Bogotá. Lo que sucedió fue que la Fiscalía no fue capaz de establecer las responsabilidades del crimen. Eso es distinto”, indicó en X.