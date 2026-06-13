"El sistema de salud colombiano era ejemplo hasta hace muy pocos años en la región y en el mundo": Ana María Vesga, presidente de ACEMI

Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), participó en el programa Mujeres de Ataque de NTN24 en donde habló sobre el estado actual del sistema de salud del país.

“El sistema de salud colombiano era ejemplo hasta hace muy pocos años en la región y en el mundo. Un sistema que logró ampliar la cobertura de manera muy importante”, aseguró.

Según la directora gremial, más del 95% de la población en Colombia tiene acceso a los servicios, aunque subrayó que, como todos los sistemas de salud en el mundo, el sistema colombiano tiene retos en los territorios, en materia de transparencia, pero que iba avanzando.