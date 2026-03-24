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Martes, 24 de marzo de 2026
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Jair Bolsonaro

Juez de la Corte Suprema de Brasil concedió prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro

marzo 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro | Foto: EFE
La Corte Suprema condenó en septiembre al exmandatario por haber intentado mantenerse en el poder tras su derrota electoral de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Este martes se conoció que un juez de la Corte Suprema de Brasil concedió la prisión domiciliaria para el expresidente de la nación, Jair Bolsonaro.

El exmandatario podrá continuar temporalmente su condena en prisión domiciliaria "humanitaria", tan pronto salga del hospital donde está internado para tratar una bronconeumonía.

Hace unos días, Bolsonaro tuvo que ser internado para recibir terapia intensiva con bronconeumonía, informaron sus médicos luego de que fuera trasladado al hospital tras sentirse mal en la cárcel.

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Condenado a 27 años de prisión por golpismo, el exmandatario presentó un "cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos", según un parte del hospital DF Star de Brasilia compartido en redes por su esposa Michelle Bolsonaro.

Luego, el parte del hospital indicó que el paciente "evolucionó con estabilidad clínica y mejoría de la función renal", que había sufrido un deterioro el sábado.

Sin embargo, un incremento de "marcadores inflamatorios en sangre" obligó a "ampliar la cobertura de los antibióticos". Aun no hay previsión de alta de la unidad de cuidados intensivos.

La Corte Suprema condenó en septiembre al exmandatario por haber intentado mantenerse en el poder tras su derrota electoral de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

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