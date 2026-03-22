NTN24
Domingo, 22 de marzo de 2026
Domingo, 22 de marzo de 2026
Nicolás Maduro

"Maduro vendió la libertad y la soberanía venezolana por un barril de petróleo y un paquete de cocaína": exembajador de Venezuela en Canadá

marzo 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Orlando Viera Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá, conversó sobre el argumento del abogado de Nicolás Maduro en el que afirmó que el dictador no "tiene dinero para pagar su defensa", días antes de su audiencia preliminar en Nueva York.

El próximo jueves 27 de marzo, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, presos en Nueva York señalados por narcoterrorismo, enfrentarán la audiencia para decidir el futuro de su defensa.

El abogado del dictador, Barry J. Pollack, afirmó que su cliente no posee recursos para pagarle y así representarlo en el caso.

Para hablar sobre este tema, Orlando Viera Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

o

El exembajador de Venezuela en Canadá señaló que "Nicolás Maduro vendió la libertad y la soberanía de Venezuela por un barril de petróleo y por un paquete de cocaína" y que "esto es lo que enfrenta en Nueva York: cargos por servidumbre, por facilitar el narcotráfico hacia Estados Unidos, cargo por posesión ilegal de armas y cargo por lavado de dinero".

Por lo que cree que "será una audiencia que realmente no pinta que va a superar", además de que "hasta ahora han salido al descubierto 4 mil millones de dólares en propiedades en Estados Unidos".

"La fortuna que ha robado a la nación venezolana Maduro y camarilla es realmente horrenda, y más, habiendo pasado Venezuela por una crisis humanitaria compleja que aún la padece", agregó.

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Cae Maduro en Venezuela

Nueva York

audiencia

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué tan devastado está el régimen de Irán tras tres semanas de la operación "Furia Épica" de Estados Unidos e Israel?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro vendió la libertad y la soberanía venezolana por un barril de petróleo y un paquete de cocaína": exembajador de Venezuela en Canadá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Delcy Rodríguez anunció un plan de "ahorro de energía" porque "rayos de Sol caerán directamente sobre Venezuela"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Régimen venezolano saquea casa de esposa de Miguel Henrique Otero sin orden judicial en Caracas: "en el tribunal actúan como vándalos"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Usaron bolsas para asfixiarme y para tratar de que hablara sobre la ubicación de María Corina Machado": Jesús Armas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?

Ver más

Videos

Ver más
Robert Mueller, exdirector del FBI. (EFE)
Mueller

Murió Robert Mueller, exdirector de FBI: qué legado deja y por qué Trump dijo que le "alegra" su muerte

Diosdado Cabello - Foto: EFE
Diosdado Cabello

¿Intocable?: "Diosdado Cabello va a caer, desde 2025 busca desesperado comunicación con Washington"

Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, según The New York Times

Nicolás Maduro, dictador venezolano
Nicolás Maduro

Defensa de Maduro y Cilia Flores pide nuevamente que se desestime completamente su caso penal alegando "violación a los derechos constitucionales"

Foto: EFE - FDI
Ataque al régimen de Irán

Régimen iraní confirma que fue abatido Ali Mohammad Naini, portavoz de los Guardianes de la Revolución

Más de Judicial

Ver más
Katy Perry | Foto: EFE
Katy Perry

Katy Perry pierde batalla legal de más de diez años contra una diseñadora australiana en un caso de uso de nombre

Detienen en Colombia a narcotraficante vinculado al asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio - AFP
Colombia

Así fue la detención en Colombia del narcotraficante vinculado al asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio

Justicia/ Bandera de Colombia - Foto Canva
Corte Suprema de Justicia

Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia explica qué es lo que necesita el país para tener "un equilibrio"

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Las frágiles columnas de la paz

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Pasaportes | Foto Canva
Pasaporte

Estos son los pasaportes más poderosos del mundo y la posición que ocupan Venezuela y Colombia en la prestigiosa lista

Establecimiento
Cárcel

23 reos escaparon de una cárcel mexicana en medio de ataques tras la muerte de alias 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

Miguel Uribe Turbay | Foto EFE
Atentado a Miguel Uribe Turbay

"La Paz Total de Gustavo Petro asesinó a Miguel Uribe": excandidato tras revelación sobre magnicidio que conmocionó a Colombia

El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial Artemis II de la NASA y la nave espacial Orión-FOTO: AFP
Artemis

¿Artemis II se retrasa? Jefe de la NASA descarta misión a la Luna en marzo debido a problemas técnicos

Alí Larijani - AFP
Ataque al régimen de Irán

La nota manuscrita que publicó el régimen de Irán en las cuentas de su jefe de seguridad después de que Israel anunciara su muerte

Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace - Foto: EFE
Crystal Palace

"Está trabajando arduamente": técnico del Crystal Palace habló sobre la lesión de Daniel Muñoz

Ataques de Israel contra el régimen iraní - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Nuevas imágenes del Comando Central muestran ataques ejecutados contra el régimen de Irán: buque de gran envergadura fue destruido

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre