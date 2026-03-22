"Maduro vendió la libertad y la soberanía venezolana por un barril de petróleo y un paquete de cocaína": exembajador de Venezuela en Canadá

El próximo jueves 27 de marzo, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, presos en Nueva York señalados por narcoterrorismo, enfrentarán la audiencia para decidir el futuro de su defensa.

El abogado del dictador, Barry J. Pollack, afirmó que su cliente no posee recursos para pagarle y así representarlo en el caso.

Para hablar sobre este tema, Orlando Viera Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

VEA TAMBIÉN "Está en conciencia disparando contra población civil": experto sobre duro ataque del régimen iraní contra complejo residencial en Israel o

El exembajador de Venezuela en Canadá señaló que "Nicolás Maduro vendió la libertad y la soberanía de Venezuela por un barril de petróleo y por un paquete de cocaína" y que "esto es lo que enfrenta en Nueva York: cargos por servidumbre, por facilitar el narcotráfico hacia Estados Unidos, cargo por posesión ilegal de armas y cargo por lavado de dinero".

Por lo que cree que "será una audiencia que realmente no pinta que va a superar", además de que "hasta ahora han salido al descubierto 4 mil millones de dólares en propiedades en Estados Unidos".

"La fortuna que ha robado a la nación venezolana Maduro y camarilla es realmente horrenda, y más, habiendo pasado Venezuela por una crisis humanitaria compleja que aún la padece", agregó.