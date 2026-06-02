Policía hondureña captura a presunto autor intelectual de ataque que dejó 19 muertos

Este martes, las fuerzas de seguridad de Honduras capturaron a un hombre señalado como el presunto responsable intelectual de la masacre ocurrida el 21 de mayo en el norte del país, donde 19 personas perdieron la vida.

La captura se llevó a cabo durante un operativo policial en la ciudad de La Ceiba, ubicada a unos 90 kilómetros del lugar donde ocurrió el crimen.

Según las autoridades, el ataque se registró en una comunidad del municipio de Trujillo, en el departamento de Colón, una zona marcada por conflictos entre grupos criminales que disputan el control de fincas dedicadas al cultivo de palma africana y rutas utilizadas para el narcotráfico.

El detenido fue identificado como Carlos Molina, de 27 años, conocido con el alias de 'El Gato Negro'.

En un comunicado, la Policía indicó que Molina es considerado el principal sospechoso de haber coordinado y participado directamente en los asesinatos.

De acuerdo con el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, se trata del principal responsable de la planificación y ejecución de la matanza.

Las investigaciones apuntan a que la masacre fue consecuencia de una disputa entre dos organizaciones criminales enfrentadas por la ocupación y explotación ilegal de plantaciones de palma africana.

Según Velásquez, varias de las víctimas trabajaban para una de estas estructuras y el conflicto se centra actualmente en los líderes de ambos grupos.

Las autoridades estiman que al menos seis personas participaron en el ataque, aunque hasta ahora no se han reportado más detenciones relacionadas con el caso.

El país centroamericano registra una tasa de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes y enfrenta un incremento de la violencia en medio de cambios y reformas en materia de seguridad pública.