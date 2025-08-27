NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

agosto 27, 2025
Por: Alexis L. Leroy
Lea aquí la columna de opinión de Alexis L. Leroy, fundador y CEO de ALLCOT.

Una transformación silenciosa pero estructural se está desarrollando en los mercados globales: el capital está comenzando a migrar de los activos puramente financieros hacia activos vinculados a la regeneración de ecosistemas. Este no es un giro ideológico, sino una tendencia basada en datos, tecnología y racionalidad económica.

Estamos entrando en una nueva era de inversión, en la que los suelos fértiles, los bosques biodiversos y los sistemas hídricos saludables no solo son recursos naturales, sino activos de alto rendimiento con valor financiero tangible.

De la Explotación a la Regeneración: Un Cambio de Paradigma

Históricamente, el modelo económico lineal extrajo riqueza del Sur Global y la trasladó a centros financieros del Norte. Hoy, esto está cambiando. Actores como fondos de inversión, oficinas familiares y bancos de desarrollo reconocen que los retornos más resilientes y consistentes provienen de activos que se regeneran en el tiempo, no de aquellos que se agotan.

El auge de la contabilidad de capital natural (Natural Capital Accounting) está acelerando este cambio. Empresas forestales líderes, que gestionan más de 24 millones de hectáreas en 21 países, están integrando servicios ecosistémicos—como captura de carbono, regulación hídrica y biodiversidad—en sus balances. Este enfoque no es filantropía. Es visión estratégica.

Tecnología al Servicio del Capital Natural

La infraestructura tecnológica ya existe. Satélites hiperespectrales y plataformas de monitoreo basadas en inteligencia artificial permiten valorizar activos naturales con precisión y a bajo costo. En este nuevo paradigma, un productor agrícola puede estimar el valor real de su tierra en tiempo real y acceder directamente a mercados globales, eliminando intermediarios.

Esto permite que el capital humano permanezca —e incluso regrese— a las zonas rurales. La descentralización de los ingresos basados en naturaleza crea oportunidades de desarrollo local, estabilidad social y crecimiento económico sostenible.

Rentabilidad con Propósito: Datos que Respaldan la Tendencia

Los datos históricos refuerzan esta narrativa. La tierra agrícola en EE.UU. ha superado consistentemente al mercado accionario. En décadas de volatilidad, como los años 70, la tierra ofreció retornos del 18% anual. El timberland ha sido, por décadas, la clase de activo con mejor desempeño en América.

Si estos rendimientos se obtuvieron en suelos degradados y monocultivos, ¿qué potencial ofrecen los ecosistemas primarios de países como Brasil, Indonesia o Colombia? Invertir en regeneración ecológica representa una oportunidad sin precedentes: alinear retornos financieros con el crecimiento biológico de sistemas vivos.

Soberanía Económica y Oportunidad Estratégica

Mientras algunas jurisdicciones desarrolladas regulan en exceso y capturan el valor de los recursos a través de sistemas financieros concentrados, muchas economías emergentes están comenzando a aprovechar su capital natural de forma soberana. Países como Indonesia, Brasil o el Congo están diseñando sistemas donde la riqueza permanece con quienes regeneran y cuidan el territorio.

Esto no solo es justo, es también financieramente superior. La descentralización de las finanzas climáticas representa una ventaja competitiva para los países que actúan con visión de largo plazo.

Las Nuevas Reglas del Juego

Tres principios están emergiendo en esta nueva era financiera:

La riqueza fluye hacia la regeneración: quienes restauren suelos, aguas y biodiversidad dominarán los nuevos centros de poder económico.

La soberanía supera la captura: comunidades y regiones que mantengan el control directo de su capital natural superarán a aquellas limitadas por regulaciones obsoletas.

La abundancia compuesta supera la escasez especulativa: los sistemas biológicos bien manejados generan retornos superiores y sostenibles en el tiempo.

La Ventana Estratégica Está Abierta

Las condiciones están dadas. Desde los estándares GRI hasta los pilotos del IFC en capital natural, el marco institucional para una economía regenerativa ya está en marcha. Las empresas y fondos que entren ahora definirán el mapa económico de las próximas décadas.

La Gran Migración de la Riqueza no es un cambio de moda. Es el rediseño del sistema financiero global con base en activos tangibles, resilientes y regenerativos.

La pregunta clave para el liderazgo empresarial de hoy no es si esta transformación ocurrirá, sino si elegirán estar donde la riqueza está saliendo, o donde está llegando.

Temas relacionados:

Alexis Leroy

Economía

Medio Ambiente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es irónico, recibe un premio por defender derechos, pero sus derechos han sido violados al extremo": esposa del periodista Carlos Julio Rojas, detenido en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Jueza federal anunció que mantendrá en territorio estadounidense al salvadoreño Kilmar Ábrego García

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Tribunal en Bolivia ordena la liberación inmediata de la expresidente interina Jeanine Áñez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
USS Lake Erie - USS Newport News (AFP)
Cartel de Los Soles

Estas son las poderosas características del buque y el submarino que también enviará EE. UU. al sur del Caribe

Manifestantes venezolanos sobre el TPS - Foto EFE
Venezolanos en Estados Unidos

Juez federal pone en pausa decisión sobre el TPS que ampara a cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos

Jorge Martín Frías, eurodiputado del partido VOX - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

"Por fin ha llegado el momento de plantar cara a esos carteles": eurodiputado de VOX tras propuesta de denominar como grupo terrorista al Cartel de los Soles en la UE

Carlos Gimenez - Gustavo Petro (AFP)
Carlos A. Giménez

"Usted ha dicho que el Cartel de los Soles no existe, me parece que está fumando demasiado": congresista republicano enciende 'rifirrafe' con Petro

Nicolás Maduro y James Story (EFE)
Régimen de Maduro

Exembajador de EEUU en Venezuela sugiere que Maduro tiene "miedo de las fuerzas internas" y que "hay personas dentro del régimen que no están satisfechas"

Más de Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Homicidio

Venezolana podría enfrentar hasta 20 años de cárcel por homicidio involuntario de una cadete en Estados Unidos

Visa - Foto Canva
Visa

Embajada de EE. UU. en Colombia hace importante llamado a viajeros que planean asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Avioneta

Sobreviven tres al accidente de avión en Amazonas: El piloto y seis yanomami entre las víctimas fatales

El cohete Starship de SpaceX despega con éxito - AFP
SpaceX

Tras una serie de problemas técnicos que habían puesto en duda su viabilidad, el megacohete Starship de SpaceX despegó

Redadas a migrantes en Aurora (Illinois) - Foto: EFE
Deportaciones

8 mil migrantes venezolanos han sido detenidos por ICE en cinco meses: Estos son los estados con más incidencias

Trump y Sheinbaum - Fotos: EFE
Aranceles

Donald Trump pospone por otros 90 días los aranceles a México tras conversación con Claudia Sheinbaum

Fútbol femenino (Canva)
Fútbol femenino

Partido entre Santa Fe y América de Cali en la liga femenina fue detenido por insultos racistas: “Esto es lamentable”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano