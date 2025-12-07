NTN24
Domingo, 07 de diciembre de 2025
Nueva crisis en el Museo de Louvre: cientos de documentos de antigüedades egipcias resultaron dañados por una fuga de agua

diciembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Una fuga de agua en el museo del Louvre dañó varios centenares de documentos de la biblioteca de Antigüedades egipcias, anunció el importante recinto que enfrenta críticas tras un espectacular robo de joyas en octubre.

"Entre 300 y 400 documentos" fueron afectados, dijo Francis Steinbock, administrador general adjunto del museo.

Según Steinbock, se trata de "revistas de egiptología" y "documentación científica" utilizados por investigadores. Esas obras empastadas son del fin del siglo XIX y comienzos del XX.

"Ninguna obra del patrimonio fue dañada", agregó y precisó que a este nivel "no hay pérdidas irremediables y definitivas en esas colecciones".

Aunque señaló que son "documentos muy útiles y consultados", el funcionario detalló que "de ninguna manera únicas en el mundo".

Las obras dañadas "serán secadas", las enviaremos luego "para ser restauradas y colocadas de nuevo en los estantes", puntualizó.

Según el museo, la fuga de agua fue descubierta el 26 de noviembre en la red hidráulica que alimenta los equipos de calefacción y ventilación de la biblioteca.

Debido a que es "totalmente obsoleta", esa red hidráulica está cortada desde hace varios meses y debe ser reemplazada a partir de septiembre de 2026, dijo Steinbock.

Cabe recordar que el Louvre sufrió el 19 de octubre un espectacular robo de joyas estimadas en unos 100 millones de dólares.

Los cuatro miembros del comando que cometieron el robo fueron detenidos, pero las joyas y los autores intelectuales no aparecen aún.

El Louvre es el museo más visitado del mundo. En 2024 acogió a 8,7 millones de visitantes, de los cuales 69% extranjeros.

