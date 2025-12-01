NTN24
Menos de 100 aviones A320 siguen inmovilizados y la crisis en los aeropuertos se normaliza

diciembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Airbus A320 (AFP)
Airbus urgió el viernes a sus clientes a "detener inmediatamente los vuelos" de unos 6.000 aparatos, pero pudo intervenir rápidamente en miles de naves ese mismo día.

Luego del anuncio de la compañía Airbus sobre la actualización de miles de sus aviones, la incertidumbre se disipa y actualmente solo unos 100 aviones de la serie A320 permanecen inmovilizados.

"La gran mayoría" de los aviones han sido modificados desde que se anunció el problema el viernes, precisó Airbus en un comunicado, y afirmó que trabaja con las aerolíneas en "la modificación de menos de 100 aparatos restantes para asegurar que puedan ser puestos nuevamente en servicio".

El sábado por la mañana, el ministro francés de Transporte, Philippe Tabarot, había adelantado ya que sólo un centenar de aparatos A320 seguirían inmovilizados a la espera del cambio del programa de control de navegación.

El grupo europeo había anunciado la noche del viernes que 6.000 ejemplares de su exitoso modelo, el avión más vendido del mundo, debían cambiar urgentemente un programa informático de control de vuelo, vulnerable a las radiaciones solares.

El anuncio fue hecho a raíz de un incidente a fines de octubre en Estados Unidos con un vuelo de JetBlue, en el que la nave, que volaba de Cancún (México) a Newark, cerca de Nueva York, perdió repentinamente altura sin intervención de los pilotos y tuvo que aterrizar en Tampa, Florida.

Airbus urgió el viernes a sus clientes a "detener inmediatamente los vuelos" de unos 6.000 aparatos, pero pudo intervenir rápidamente en miles de naves ese mismo día y el sábado, lo que despejó el temor a una perturbación de gran escala en el tráfico aéreo mundial.

EasyJet, uno de los mayores explotadores de la gama A320, dijo el lunes que había puesto al día sus aparatos afectados "sin perturbación de nuestro programa de vuelos" del fin de semana.

A su vez, la colombiana Avianca informó inicialmente de afectaciones "significativas" en sus vuelos, debido a que la actualización del programa afecta a más del 70% de su flota, y suspendió la venta de boletos hasta el 8 de diciembre incluido.

El sábado, la aerolínea indicó en un comunicado que el 51% de la flota A320 tenía "el software actualizado por completo", y que esperaba que los técnicos completaran su trabajo "en los próximos días".

El A320, una gama que engloba también los modelos A318, A319 y A321, es el aparato comercial civil más vendido del mundo.

Entró en servicio en 1988, y hasta finales de septiembre se habían entregado 12.257 ejemplares.

