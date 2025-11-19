“Estamos atravesando una situación extremadamente difícil”: cantante de música popular Giovanny Ayala se pronunció tras secuestro de su hijo

Este miércoles, las autoridades de Colombia confirmaron el secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, y su mánager, quienes fueron raptados en una zona del país donde se han reportado recientemente hechos de violencia.

Según los informes, ambas personas fueron interceptadas en la vía Panamericana, en el corredor entre Popayán y Cali, cuando se encontraban cumpliendo compromisos artísticos en el departamento de Valle del Cauca.

El medio local LA FM precisó que, al terminar su agenda, el joven de 23 años emprendió un viaje por carretera hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, desde donde se dirigiría a su siguiente destino.

No obstante, en el trayecto fue abordado cuando se movilizaba por el municipio de Piendamó el 18 de noviembre junto a su mánager. Al parecer, la camioneta en la que iban fue abordada por dos vehículos y una motocicleta.

Los informes de las autoridades indican que los ocupantes de los vehículos que los abordaron los obligaron a descender de su automóvil y se los llevaron hacia una zona rural del municipio de Cajibío, en el centro del Cauca.

Tras confirmarse la noticia y desconocerse su paradero, el cantante y padre del joven, Giovanny Ayala, se pronunció a través de sus redes sociales e indicó que junto a su familia “están atravesando una situación extremadamente difícil”.

“En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar”, comentó en una publicación en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, agradeció a quienes “han mostrado apoyo y empatía” en este momento tan doloroso. “Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo”, añadió.