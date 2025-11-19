NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Colombia

“Estamos atravesando una situación extremadamente difícil”: cantante de música popular Giovanny Ayala se pronunció tras secuestro de su hijo

noviembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Giovanny Ayala y su hijo Miguel Ayala - Captura Instagram (@miguelayala_oficial)
Al parecer, el joven de 23 años fue secuestrado junto a su mánager cuando se encontraba cumpliendo compromisos laborales.

Este miércoles, las autoridades de Colombia confirmaron el secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, y su mánager, quienes fueron raptados en una zona del país donde se han reportado recientemente hechos de violencia.

Según los informes, ambas personas fueron interceptadas en la vía Panamericana, en el corredor entre Popayán y Cali, cuando se encontraban cumpliendo compromisos artísticos en el departamento de Valle del Cauca.

o

El medio local LA FM precisó que, al terminar su agenda, el joven de 23 años emprendió un viaje por carretera hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, desde donde se dirigiría a su siguiente destino.

No obstante, en el trayecto fue abordado cuando se movilizaba por el municipio de Piendamó el 18 de noviembre junto a su mánager. Al parecer, la camioneta en la que iban fue abordada por dos vehículos y una motocicleta.

Los informes de las autoridades indican que los ocupantes de los vehículos que los abordaron los obligaron a descender de su automóvil y se los llevaron hacia una zona rural del municipio de Cajibío, en el centro del Cauca.

o

Tras confirmarse la noticia y desconocerse su paradero, el cantante y padre del joven, Giovanny Ayala, se pronunció a través de sus redes sociales e indicó que junto a su familia “están atravesando una situación extremadamente difícil”.

“En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar”, comentó en una publicación en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, agradeció a quienes “han mostrado apoyo y empatía” en este momento tan doloroso. “Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo”, añadió.

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado emite "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela: "El abuso de poder del régimen está llegando a su fin"

Henryberth Rivas detendio en el Rodeo 1 de Venezuela / FOTO: Captura de video
Presos políticos en Venezuela

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Trump asegura que no descarta el despliegue de tropas de Estados Unidos en Venezuela: “Tenemos que ocuparnos de Venezuela”

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

"Trump le pedirá a Maduro que se retire": analista político sobre el posible diálogo ente el presidente estadounidense y el líder del régimen venezolano

Jeannette Jara, candidata a la presidencia de Chile | Foto: EFE
Elecciones en Chile

“Que la candidata que representa la continuidad de este gobierno obtenga un 26% es una gran derrota”: diputado electo de Chile

