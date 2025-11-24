NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
País tomó drástica decisión y anunció la erradicación de los gatos salvajes: “Asesinos a sangre fría”

noviembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Gato salvaje - Canva
Gato salvaje - Canva
Tama Potaka, ministro de Conservación, aseguró que tales animales “matan para sobrevivir”.

Un país de Oceanía tomó una polémica decisión y anunció que va a erradicar a los gatos salvajes para 2050. Se trata de Nueva Zelanda, que dio a conocer tal determinación como parte de las acciones para proteger la biodiversidad del país.

Durante una entrevista, el ministro de Conservación, Tama Potaka, afirmó que son “asesinos a sangre fría” que se añadiría a la lista “Libre de Depredadores 2050” de Nueva Zelanda, la cual busca erradicar a aquellos animales que son una amenaza para otras especies como aves, murciélagos, lagartos e insectos.

o

En dicha lista, que abarca especies como armiños, hurones, comadrejas, ratas y zarigüeyas, ya habían sido excluidos los gatos salvajes, pero Potaka anunció un cambio de postura durante la entrevista.

El funcionario describió a la especie como animales salvajes que viven independientemente de los humanos. “Matan para sobrevivir”, señaló en declaraciones a Radio New Zealand que fueron citadas por la cadena CNN.

Potaka también explicó el plan que ejecutará Nueva Zelanda para llevar a cabo la erradicación, el cual incluye el cebo de alimentos envenenados y un tipo de veneno que se rociaría a través de un dispositivo en un árbol cuando crucen por el mismo.

o

“Para impulsar la biodiversidad, el paisaje patrimonial y el tipo de lugar que queremos ver, tenemos que deshacernos de algunos de estos asesinos”, aseveró.

En un comunicado, que fue difundido el viernes pasado, se conocieron más detalles sobre la determinación.

“Sabemos que la gente quiere que sus reservas locales, playas y senderos forestales estén llenos de aves, no de depredadores”, afirmó.

Según el mismo, “los gatos salvajes se encuentran ahora en toda Nueva Zelandia, desde granjas hasta bosques, y ejercen una enorme presión sobre aves, murciélagos, lagartos e insectos autóctonos”.

Puntualizó que dichos animales “también propagan la toxoplasmosis, que daña a los delfines, afecta a las personas y supone un costo para los agricultores debido a la pérdida de ganado”.

