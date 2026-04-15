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Miércoles, 15 de abril de 2026
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María Corina Machado

Machado confirmó que no se reunirá con Pedro Sánchez en su viaje a España: "En determinados momentos conviene y en otros no conviene ciertas reuniones"

abril 15, 2026
Por: Saúl Montes
En entrevista con la emisora de radio española Cope, la Nobel de Paz fue consultada sobre la posibilidad de un encuentro con Sánchez o otros funcionarios del Gobierno.

La líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, confirmó que durante su paso por España no tendrá cita con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, u otros funcionarios.

En entrevista con la emisora de radio española Cope, la Nobel de Paz fue consultada sobre la posibilidad de un encuentro con Sánchez o el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. “No está previsto”, dijo.

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Al ser preguntada sobre el motivo, Machado respondió: “Todo lo que yo he hecho en estos largos años, todo este trayecto, ha sido siempre privilegiando el objetivo superior de la libertad de Venezuela, lo que conviene a efectos de acelerar en este momento una transición y el retorno de los venezolanos a casa”.

En ese contexto, argumentó que, “en determinados momentos conviene y en otros no conviene ciertas reuniones” para el logro de tal objetivo. “Por lo tanto, esa reunión no está prevista”, insistió.

En medio de su gira por Europa, Machado llegará a España donde sostendrá un encuentro con sus compatriotas el próximo sábado en Madrid.

De acuerdo con la información compartida por medio de las redes sociales de Comando Con Vzla, se tiene previsto el desarrollo del encuentro en la Puerta del Sol a las 18:00.

Además, Machado ser reunirá con el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien desde mediados de 2025 se encuentra exiliado en España.

Durante su estancia en la capital española, Machado también recibirá la Llave de Oro del ayuntamiento de Madrid.

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Sobre su visita al país, la líder democrática dijo en un mensaje en su cuenta de X: “Estoy profundamente agradecida y emocionada de llegar pronto a España a reencontrarme con tantos venezolanos y amigos de nuestra causa”.

Y añadió: “En nombre de los miles de mis conciudadanos que viven en Madrid y en otras regiones de España, agradezco a la Comunidad de Madrid y a su presidenta, @IdiazAyuso, por la Medalla de Oro y la Medalla Internacional que nos confieren a @edmundogu y a mí, y que nos recuerdan los lazos que nos unen y unirán siempre por la libertad y la democracia”.

Cabe mencionar que, en su periplo por Europa, María Corina Machado arribó a Francia en donde se reunió con el presidente Emmanuel Macron, así como con el jefe del Senado francés, Gérard Larcher.

Asimismo, mantuvo un encuentro en las últimas horas con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten.

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