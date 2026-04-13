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Lunes, 13 de abril de 2026
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Donald Trump

Trump eliminó polémica imagen hecha con IA tras enfrentamiento con el papa León XIV en la que personificaba a Jesucristo

abril 13, 2026
Por: Luis Cifuentes
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
En la imagen publicada en la red social Truth Social se observaba a Trump con una túnica blanca y roja llevando a cabo un acto de sanidad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó una polémica imagen que había publicado tras su enfrentamiento con el papa León XIV a quien calificó de “débil contra el crimen” tras ser criticado por el máximo jerarca de la Iglesia Católica por su reacción contra el régimen de Irán.

La imagen, creada con inteligencia artificial, fue publicada este domingo y más de 12 horas después eliminada por el mismo mandatario.

En la imagen publicada en la red social Truth Social se observaba a Trump con una túnica blanca y roja llevando a cabo un acto de sanidad hacia un hombre enfermo que aparece recostado sobre una cama.

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También aparecían varias personas a su alrededor, entre militares y trabajadores de la salud, rindiéndole pleitesía.

Todo parece indicar que la imagen fue eliminada dado el tipo de reacciones que ha generado entre los católicos en medio del contexto de enfrentamiento con el máximo jerarca de la Iglesia.

Trump publica una imagen en la que se convierte en un aparente Jesucristo sanador - Foto: EFE
Trump publica una imagen en la que se convierte en un aparente Jesucristo sanador - Foto: EFE

El papa León es débil en materia de delincuencia y terrible en política exterior. Habla del ‘miedo’ a la administración Trump, pero no menciona el miedo que la Iglesia Católica y todas las demás organizaciones cristianas tuvieron durante la covid cuando arrestaban a sacerdotes, ministros y a todos los demás por celebrar servicios religiosos, incluso al aire libre y manteniendo una distancia de tres o incluso seis metros. Me gusta mucho más su hermano Louis que él, porque Louis es todo MAGA. ¡Él lo entiende, y Leo no!”, escribió Trump en Truth Social horas atrás antes de publicar la imagen.

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Además, afirmó que quiere “un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que liberaba a sus presos, incluyendo asesinos, narcotraficantes y criminales, en nuestro país”.

Incluso, el presidente norteamericano sostuvo que, si él no hubiera sido elegido jefe de Estado, “León no estaría en el Vaticano”.

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