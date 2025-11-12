NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Terrorismo

La vida nada secreta de Ali Hage, el terrorista más buscado de Panamá detenido en Venezuela

noviembre 12, 2025
Por: Maryorin Méndez
Ali Zaki Hage
Esta aprehensión pone de nuevo la duda de todos los "empresarios" de origen extranjeros que hacen vida en el país.

Una noticia sorprendió a toda una comunidad de Margarita: el "empresario" Ali Zaki Hage Jalil había sido detenido bajo cargos de terrorismo internacional.

Desde hace más de tres décadas Panamá y Estados Unidos estaban tras su pista, porque es el sospechoso de derribar un avión comercial de Alas Chiricanas y matar a sus 21 ocupantes, en su mayoría judíos.

Este sábado 8 de noviembre las autoridades panameñas informaron que el "terrorista" había sido detenido en la Isla de Margarita.

"La aprehensión del requerido se efectuó" el 6 de noviembre "en la isla de Margarita", en el estado venezolano de Nueva Espara, detalló la policía. "Se realizan las coordinaciones (...) a fin de iniciar procesos de extradición", subrayó.

Además Panamá expresó su "preocupación" por la "presencia y residencia en total impunidad del individuo en Venezuela, pese a estar vinculado del atentado terrorista cometido contra el vuelo 901 del 19 de junio de 1994.

o

Desde 1995, Estados Unidos había ofrecido dos millones de dólares de recompensa por información sobre el atentado aéreo, en el que vinculó a un comando suicida del movimiento chiíta libanés Hezbolá.

Aunque el hecho parecía ser el "crimen perfecto", en 2018 el entonces presidente panameño, Juan Carlos Varela, pidió reanudar las investigaciones, luego que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, le comentó que las investigaciones arrojaban "un atentado" y se pusieron nombres sobre la mesa.

"Oculto no estaba", dijo a NTN24 una fuente en la isla de Margarita que lo conoció.

Las pruebas lo corroboran: Ali Zaki Hage Jalil no cambió su nombre y sus perfiles en redes son abiertos, aún después de su detención.

Tenía una tienda de deportes extremos en la Av. Santiago Mariño, en esa época, cuando era de las principales zonas comerciales de la isla, y actualmente otra que denomina Big Ways Venezuela, en la que él mismo sale retratado.

La misma fuente revela que Ali Zaki Hag fue el primero en tener una camioneta tipo Hummer en la isla. "Llevaba no una vida normal, sino super expuesta", agrega.

o

En sus redes se evidencia los negocios con la marca de cervezas Brahma. Además era dueño de una discoteca muy famosa en Pampatar de nombre'Beach Bar'.

Lo más "insólito" es que hacia paracaidismo con los militares de la Fuerza Armada en la isla.

Ante la sorpresa de su detención, se arroja a una teoría: "creemos que contaba con la protección de alguien. Y ese "alguien" se la quitó y lo entregaron".

