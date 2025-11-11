¿Funcionará el “modelo Bukele” en Ecuador? Un exdirector de Inteligencia dice porqué no

En el programa La Tarde de NTN24, Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del ejército ecuatoriano y actualmente coronel de las Fuerzas Armadas de Ecuador, analizó la crisis carcelaria que golpea al país y que ha dejado decenas de muertos.

El consultor explica que lo que se vive en la cárcel es una lucha entre bandas por territorios, detalla que hay “falencias de control institucional, hay un nivel de corrupción sumamente elevado en las autoridades del SENAE y también en el sistema penitenciario a nivel nacional, específicamente también en esta cárcel”.

Además, hace una crítica al sistema de operación dentro de las cárceles “estamos creando allá es una bomba de tiempo, donde entran más detenidos y lo que siguen haciendo es perfeccionarse dentro de esta universidad del delito”.

Pazmiño también comparó los niveles de violencia de Ecuador con los de Colombia. “De acuerdo al último informe que salió el día de ayer sobre los ‘países más violentos a nivel mundial’ estamos atrás de Colombia, Colombia esta en el segundo lugar, Ecuador está en el tercero”, señaló, destacando que la situación de inseguridad se agrava a pasos acelerados.

Finalmente, el exdirector de inteligencia fue tajante respecto a la posibilidad de replicar el “modelo Bukele” en Ecuador. “Yo creo que no, porque estamos utilizando el mismo personal que esta conminado, que esta corrupto, que pertenece al SENAE y que esta administrando los otros centros carcelarios”, advirtió, cuestionando que el Gobierno siga confiando en las mismas estructuras que han permitido el deterioro del sistema penitenciario.