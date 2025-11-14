Comando Sur divulga video con el que confirma ataque número 20 a narcolanchas en el Mar Caribe

El Comando Sur, a través de sus redes sociales, divulgó el video del ataque realizado a una nueva narcolancha que se desplegaba por el Mar Caribe el pasado 10 de noviembre y que no habría dejado a ningún sobreviviente.

La noticia había sido dada a conocer por agencias como Reuters, que tenía información de funcionarios del Pentágono, siendo el ataque número 20 a estas embarcaciones que ya dejan 79 muertos y dos heridos desde el inicio de las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en aguas internacionales.

“El 10 de noviembre, por orden del Secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada. Inteligencia confirmó que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de estupefacientes, transitando por una ruta conocida de narcotráfico y llevando estupefacientes. Cuatro narcoterroristas varones a bordo del buque murieron. El buque traficaba estupefacientes en el Mar Caribe y fue atacado en aguas internacionales”, escribió el Comando Sur en su cuenta de X junto con el video del ataque.

Los ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y frente a las costas del Pacífico de América Latina han causado la muerte de decenas de personas.

La administración del presidente Donald Trump califica a estas lanchas de terroristas narcotraficantes, responsables de miles de muertes en Estados Unidos, sin presentar pruebas.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos anunció la puesta en marcha de la Operación Lanza del Sur para "expulsar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio" o

El gobierno estadounidense no ha explicado públicamente la justificación legal de su decisión de atacar las embarcaciones.

Washington desplegó desde septiembre buques de guerra, aviones caza y miles de soldados en el Caribe y ha bombardeado 20 presuntas narcolanchas.

Venezuela denuncia que las operaciones contra el narcotráfico de Estados Unidos son una excusa para derrocar a Maduro, a quien la Casa Blanca considera ilegítimo y señala de encabezar un cartel de la droga.