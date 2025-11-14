NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Narcolancha

Comando Sur divulga video con el que confirma ataque número 20 a narcolanchas en el Mar Caribe

noviembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos confirma ataque a una segunda narcolancha en el Pacífico Oriental - Foto: EFE
Estados Unidos confirma ataque a una segunda narcolancha en el Pacífico Oriental - Foto: EFE
El ataque se realizó el pasado 10 de noviembre y medios internacionales habían dado información al respecto.

El Comando Sur, a través de sus redes sociales, divulgó el video del ataque realizado a una nueva narcolancha que se desplegaba por el Mar Caribe el pasado 10 de noviembre y que no habría dejado a ningún sobreviviente.

La noticia había sido dada a conocer por agencias como Reuters, que tenía información de funcionarios del Pentágono, siendo el ataque número 20 a estas embarcaciones que ya dejan 79 muertos y dos heridos desde el inicio de las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en aguas internacionales.

o

El 10 de noviembre, por orden del Secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada. Inteligencia confirmó que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de estupefacientes, transitando por una ruta conocida de narcotráfico y llevando estupefacientes. Cuatro narcoterroristas varones a bordo del buque murieron. El buque traficaba estupefacientes en el Mar Caribe y fue atacado en aguas internacionales”, escribió el Comando Sur en su cuenta de X junto con el video del ataque.

Los ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y frente a las costas del Pacífico de América Latina han causado la muerte de decenas de personas.

La administración del presidente Donald Trump califica a estas lanchas de terroristas narcotraficantes, responsables de miles de muertes en Estados Unidos, sin presentar pruebas.

o

El gobierno estadounidense no ha explicado públicamente la justificación legal de su decisión de atacar las embarcaciones.

Washington desplegó desde septiembre buques de guerra, aviones caza y miles de soldados en el Caribe y ha bombardeado 20 presuntas narcolanchas.

Venezuela denuncia que las operaciones contra el narcotráfico de Estados Unidos son una excusa para derrocar a Maduro, a quien la Casa Blanca considera ilegítimo y señala de encabezar un cartel de la droga.

Temas relacionados:

Narcolancha

Estados Unidos

Administración Trump

Mar Caribe

Pete Hegseth

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es el comienzo del fin, este noviembre y diciembre, de las tres tiranías trogloditas totalitarias de los tres piratas del Caribe": Tuto Quiroga desde el X Diálogo Presidencial del Grupo IDEA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El objetivo es crear un narcoestado en Colombia; ya lo lograron en Venezuela": Andrés Pastrana sobre red mundial del tráfico de drogas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Álvaro Uribe advierte que Colombia podría ser blanco de bombardeos por "albergar terroristas" y la cercanía de Petro con el régimen de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La operación Lanza del Sur, con el portaviones Gerald R. Ford en el Caribe, pone contra las cuerdas a Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Me impactó ver a los sobrevivientes con las heridas aún abiertas": periodista sobre la tragedia de Armero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Presos políticos bajo el régimen de | Fotos EFE
Presos políticos

En Venezuela los presos políticos “ya no son un costo para el régimen, sino un beneficio”, según experto

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

“Lo que está haciendo Trump es responder a una amenaza duplicada”: analista sobre ensayos nucleares de Estados Unidos

Ataque con explosivos en México. (EFE)
Seguridad

¿Quién tiene el control del estado de Baja California en México, epicentro del cruce fronterizo más transitado del mundo?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Presos políticos bajo el régimen de | Fotos EFE
Presos políticos

En Venezuela los presos políticos “ya no son un costo para el régimen, sino un beneficio”, según experto

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

“Lo que está haciendo Trump es responder a una amenaza duplicada”: analista sobre ensayos nucleares de Estados Unidos

Ataque con explosivos en México. (EFE)
Seguridad

¿Quién tiene el control del estado de Baja California en México, epicentro del cruce fronterizo más transitado del mundo?

USS Gerald R. Ford, portaaviones de la Armada de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar

"Estados Unidos dice 'esta es nuestra zona'": experto en temas de seguridad y asuntos militares sobre llegada de portaviones USS Gerald R. Ford al Caribe

Detenciones arbitrarias

Cuatro estudiantes venezolanos siguen detenidos tras grabar fachada de peligrosa cárcel para un documental

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

"Ves demasiadas películas": Cristiano Ronaldo tras hipotético escenario que un periodista le describió sobre el Mundial 2026

Doctor Fernández y Baltazar Porras
Detenciones arbitrarias

La Federación Médica Venezolana y esposa del urólogo detenido en Mérida piden su liberación inmediata

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre