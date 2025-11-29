500.000 árboles en 60 segundos: Modelo colombiano de reforestación se expande a otros países

La sembratón contó con el respaldo de entidades públicas, privadas, instituciones educativas y organizaciones ambientales, permitiendo la implementación de la jornada en cerca de 15 departamentos, entre ellos Meta, Guaviare, Putumayo, Cundinamarca, Antioquia, Chocó y Magdalena.

El fundador del proyecto, Andrés Aguirre, destacó que la iniciativa se ha consolidado como un movimiento colectivo de restauración. “Trabajamos para ayudar al medio ambiente; esta es una causa que convoca a todos”, indicó.

El alcance del proyecto traspasó las fronteras nacionales. México y Bolivia realizaron sembratones propias bajo el mismo modelo metodológico, y Ecuador, Argentina y Alemania anunciaron su intención de vincularse en las próximas etapas, adaptando las acciones de siembra a sus condiciones climáticas y ecosistémicas.

Más allá de las metas numéricas, las organizaciones participantes subrayaron que la iniciativa aporta a los compromisos de mitigación frente al cambio climático y promueve la participación ciudadana en procesos de recuperación ambiental.

La jornada dejó en evidencia el creciente interés internacional por replicar modelos de reforestación de alto impacto, así como la importancia de coordinar esfuerzos regionales para enfrentar la pérdida de bosques y la degradación de ecosistemas.