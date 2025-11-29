NTN24
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Árboles

500.000 árboles en 60 segundos: Modelo colombiano de reforestación se expande a otros países

noviembre 29, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
En una jornada simultánea realizada en distintos países, Colombia encabezó un ejercicio de restauración ecológica que logró la siembra de 500.000 árboles en un minuto. La actividad, correspondiente a la tercera edición de “Colombia Siembra Vida”, reafirmó la proyección internacional que ha alcanzado esta iniciativa nacida en Villavicencio.

La sembratón contó con el respaldo de entidades públicas, privadas, instituciones educativas y organizaciones ambientales, permitiendo la implementación de la jornada en cerca de 15 departamentos, entre ellos Meta, Guaviare, Putumayo, Cundinamarca, Antioquia, Chocó y Magdalena.

El fundador del proyecto, Andrés Aguirre, destacó que la iniciativa se ha consolidado como un movimiento colectivo de restauración. “Trabajamos para ayudar al medio ambiente; esta es una causa que convoca a todos”, indicó.

o

El alcance del proyecto traspasó las fronteras nacionales. México y Bolivia realizaron sembratones propias bajo el mismo modelo metodológico, y Ecuador, Argentina y Alemania anunciaron su intención de vincularse en las próximas etapas, adaptando las acciones de siembra a sus condiciones climáticas y ecosistémicas.

Más allá de las metas numéricas, las organizaciones participantes subrayaron que la iniciativa aporta a los compromisos de mitigación frente al cambio climático y promueve la participación ciudadana en procesos de recuperación ambiental.

La jornada dejó en evidencia el creciente interés internacional por replicar modelos de reforestación de alto impacto, así como la importancia de coordinar esfuerzos regionales para enfrentar la pérdida de bosques y la degradación de ecosistemas.

Temas relacionados:

Árboles

Deforestación

Cambio Climático

Medio Ambiente

Ciudadanos

Alemania

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos lanza inusual campaña para restaurar los buenos modales en aeropuertos y dentro de los aviones: de esto se trata

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Donald Trump y Nicolás Maduro - AFP, EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Más de Actualidad

Ver más
USS Gerald R. Ford - Foto AFP/ Pete Hegseth en su llegada al portaviones - Foto captura de video de X: @DOWResponse
Portaviones

El secretario de Guerra de EE. UU. se subió al portaviones Gerald Ford días después de que él mismo anunciara inicio de la Operación Lanza del Sur

Venezolanos repatriados desde EE. UU. a Venezuela - Régimen de Nicolás Maduro
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro confirmó que vuelo con deportados llegó a Venezuela en plena tensión con EE. UU.

Foto de referencia a los rompehielos | Canva
Donald Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que ha ordenado ampliar la flota de rompehielos para hacerle frente a Rusia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Economía Colombia | Foto Canva
Colombia

Gobierno Petro da marcha atrás y no retendrá el 1,5% a pagos digitales tras presiones de gremios y usuarios

Jeff Bezos/ New Glenn/ Marte/ Elon Musk - Fotos EFE
Viaje al espacio

Se cancela el lanzamiento del imponente cohete de Jeff Bezos, fundador de Amazon, que entra a la carrera espacial contra Elon Musk

El clásico paisa de toma la fecha dos de los cuadrangulares - Fotos: AFP
Liga BetPlay Dimayor

El clásico paisa se tomará la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, jornada en la que Santa Fe y América irán en busca de sumar de a tres

Shenzhou-21 - Foto AFP
Viaje al espacio

Anuncian fecha para el lanzamiento de la nave espacial china que reemplazará a una que tuvo que regresar tras inusual ataque

Juan Uribe, futbolista venezolano / Ronaldo Nazário, exfutbolista brasileño - Fotos: X
Vinotinto

Futbolista venezolano sub-17 es viral en su país por copiar el look de Ronaldo Nazário en 2002: con este corte de cabello marcó gol

USS Gerald R. Ford - Foto AFP/ Pete Hegseth en su llegada al portaviones - Foto captura de video de X: @DOWResponse
Portaviones

El secretario de Guerra de EE. UU. se subió al portaviones Gerald Ford días después de que él mismo anunciara inicio de la Operación Lanza del Sur

Venezolanos repatriados desde EE. UU. a Venezuela - Régimen de Nicolás Maduro
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro confirmó que vuelo con deportados llegó a Venezuela en plena tensión con EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre