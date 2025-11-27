"Estados Unidos se está dedicando a hacer inteligencia para recopilar información en Venezuela": Santiago Rivas, analista de defensa sobre 'Operación Lanza del Sur'

El pasado miércoles 26 de noviembre, el presidente de la República Dominicana anunció que autorizó temporalmente al Ejército de Estados Unidos a operar dentro de zonas restringidas del país caribeño, como parte de un esfuerzo conjunto con Washington para combatir el narcotráfico.

Durante una comparecencia junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una conferencia de prensa realizada en Santo Domingo, el mandatario Luis Abinader explicó que el Pentágono podrá usar áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas para realizar repostajes y transportar equipo y personal técnico.

El anuncio coincide con una ofensiva del Pentágono contra embarcaciones que, según indica, se dedican al tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental.

Este supone el primer acuerdo militar significativo que el gobierno de Trump firma con la República Dominicana. Todavía no se sabe qué beneficios obtendrá el país caribeño ni cuánto tiempo podrá operar el Pentágono en estas áreas restringidas.

Al respecto, Santiago Rivas, historiador y analista de defensa habló en NTN24 sobre la alianza entre Estados Unidos y República Dominicana y su implicación en la denominada ‘Operación Lanza del Sur’.

“Pasa por una cuestión política de ir logrando apoyo en otros países de la región para validar la operación de Estados Unidos, es darle más sustento (a la Casa Blanca).”, dijo el entrevistado.

“Estados Unidos se está dedicando a hacer inteligencia para recopilar información en Venezuela”, añadió.

Estados Unidos ha incrementado significativamente su presencia militar en el Caribe desde finales de agosto de 2025, en lo que representa el mayor despliegue de fuerzas estadounidenses en la región en décadas. El objetivo declarado es combatir a los cárteles de la droga, aunque estas acciones han elevado las tensiones geopolíticas en la zona, especialmente con Venezuela.