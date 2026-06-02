Crece la preocupación por el uso de inteligencia artificial en la campaña electoral de Colombia
Según reportes, la inteligencia artificial (IA) se usó de forma masiva y sin precedentes en las recientes elecciones presidenciales de Colombia.
A pesar de que no hay cifras oficiales de inversión, varias campañas recurrieron a ella, destacando especialmente un uso intensivo de fotos, videos y audios.
Sobre este tema, Jhonny Torres, periodista y líder de marketing digital, habló en el programa Club de Prensa de NTN24.
"No es si las campañas crean o no este tipo de contenidos, es si algún usuario malintencionado crean estas publicaciones, videos, fotos y hasta audios falsos, creando una falsa campaña a su rival político", comentó Torres.
Expertos en la materia sugieren que la inteligencia artificial es capaz de generar información errónea o engañosa de manera muy convincente.
Esto ocurre principalmente por dos motivos: los errores técnicos de la propia máquina y la manipulación intencional por parte de humanos.