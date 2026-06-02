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Martes, 02 de junio de 2026
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Inteligencia Artificial

Crece la preocupación por el uso de inteligencia artificial en la campaña electoral de Colombia

junio 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Expertos en la materia sugieren que la inteligencia artificial es capaz de generar información errónea o engañosa de manera muy convincente.

Según reportes, la inteligencia artificial (IA) se usó de forma masiva y sin precedentes en las recientes elecciones presidenciales de Colombia.

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A pesar de que no hay cifras oficiales de inversión, varias campañas recurrieron a ella, destacando especialmente un uso intensivo de fotos, videos y audios.

Sobre este tema, Jhonny Torres, periodista y líder de marketing digital, habló en el programa Club de Prensa de NTN24.

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"No es si las campañas crean o no este tipo de contenidos, es si algún usuario malintencionado crean estas publicaciones, videos, fotos y hasta audios falsos, creando una falsa campaña a su rival político", comentó Torres.

Expertos en la materia sugieren que la inteligencia artificial es capaz de generar información errónea o engañosa de manera muy convincente.

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Esto ocurre principalmente por dos motivos: los errores técnicos de la propia máquina y la manipulación intencional por parte de humanos.

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