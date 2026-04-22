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Miércoles, 22 de abril de 2026
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Irán

Mientras Irán intenta sobrevivir económicamente, el hijo del exembajador del régimen de Teherán en Venezuela hace alarde de su vida llena de lujos

abril 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Sasha Sobhani, hijo de Ahmad Sobhani, quien fue embajador del régimen de Irán en Venezuela entre 2001 y 2006 - Fotos: X
Sasha Sobhani, hijo de Ahmad Sobhani, quien fue embajador del régimen de Irán en Venezuela entre 2001 y 2006 - Fotos: X
Aproximadamente el 35% de los iraníes viven bajo el umbral de la pobreza, enfrentando una crisis económica severa.

Sasha Sobhani, hijo de Ahmad Sobhani, quien fue embajador del régimen de Irán en Venezuela entre 2001 y 2006, es conocido en redes sociales por su estilo de vida extravagante, que comparte frecuentemente.

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Recientemente, Sobhani hizo alarde de su viaje en jet privado rumbo a un evento en Ibiza (España) mientras portaba ropa de diseñador y comiendo exquisiteces, mientras el pueblo iraní pasa penurias.

En febrero de este año, cabe acotar, se hizo viral un video donde supuestamente le regalaba un Porsche a su novia por San Valentín, lo que reavivó las críticas sobre el origen de su fortuna.

En otras ocasiones, ha mostrado sus viajes a destinos como Mykonos, en los que no oculta su vida llena de lujos.

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Mientras él presume de su cuestionada riqueza, aproximadamente el 35% de los iraníes viven bajo el umbral de la pobreza, enfrentando una crisis económica severa.

Por su parte, en Venezuela, país en el que su padre fue embajador, la pobreza afecta al grueso de la población, con cifras que oscilan entre el 70% y el 86% según la medición utilizada (multidimensional o por ingresos) en 2025.

En cuanto a su padre, Ahmad Sobhani, este ha intentado distanciarse públicamente del comportamiento de su hijo, alegando que "Sasha ha construido su propio camino".

A principios del año en curso, según estimaciones, el salario mínimo en Irán ronda los $120 USD mensuales, lo que equivale a unos $4 USD al día.

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La pobreza en Irán, según expertos, se debe a una combinación de sanciones internacionales, mala gestión económica interna, alta inflación y un elevado gasto en defensa y aliados regionales.

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