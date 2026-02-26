Secretario de Guerra de EE. UU. presenta impresionante aeronave prometiendo ventaja aérea y afirmando que su país “ganará esta lucha”

Este jueves el Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth publicó a través de su red social X, un video donde muestra el desarrollo de una poderosa aeronave y aseguró que “la lucha por el espacio es la lucha por el futuro”.

El video se basa en la gira Arsenal of Freedom del Departamento de Guerra, donde a través de siete semanas, Hegseth ha mostrado el apoyo del departamento a la base industrial de defensa.

En su publicación, el secretario de guerra aseguro que la lucha por el espacio es “una lucha que Estados Unidos ganará”.

“Una vez que desbloqueemos el espíritu innovador de Estados Unidos, no habrá nada que no podamos hacer”, resaltó en su publicación.

El video de Hegseth viene acompañado de un discurso dedicado a la empresa aeroespacial Sierra Space, dedicada a la construcción de sofisticadas infraestructuras espaciales y hábitat orbitales.

Argumentó que su gira es para asegurarse que las “empresas luchadoras puedan competir, es una guerra de desgaste que se desarrolla dentro de nuestra burocracia que pretendemos ganar”

Además, aseguró que “el terreno elevado definitivo”, es decir, el campo de batalla individual más decisivo de este siglo y de los siglos venideros, “está a cientos de millas sobre nuestras cabezas”.

“No son los grupos de presión los que determinan quién gana, son las mejores empresas las que corren rápido, eso es lo que espera el presidente, esa es la palabra que espera el departamento y eso es lo que espera el pueblo estadounidense”, añadió.

Adicionalmente, sentenció que “quien controla el espacio, controla la lucha futura; es así de simple", recalcando que el Departamento de Guerra esta gastando “cada centavo sabiamente" para el desarrollo tecnológico militar, concluyó.