NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Jueves, 12 de marzo de 2026
Venezuela

"No puedes desmontar un régimen de 27 años en apenas nueve semanas": analista sobre situación política de venezolana

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El analista comentó las transiciones democráticas en Latinoamérica y la estrategia de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

El analista político y exconcejal de Caracas, Diego Scharifker, reflexionó en entrevista con NTN24 sobre el traspaso presidencial en Chile y la compleja situación política venezolana.

"Cada vez que vemos que hay una transición democrática o un traspaso democrático de un presidente a otro en cualquier país del mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, nos llenamos de envidia por saber que no hemos podido vivir eso en Venezuela durante los últimos 27 años", declaró.

El analista político señaló que los venezolanos "están listos" para experimentar una transición democrática, pero advirtió que factores políticos parecen intentar ralentizar ese proceso.

Respecto a los anuncios recientes de Estados Unidos sobre Venezuela, Scharifker aclaró que se trata de "un desconocimiento a Maduro, más no propiamente un reconocimiento a Rodríguez".

o

Sin embargo, observó que las acciones del gobierno de Estados Unidos sugieren un reconocimiento tácito de Rodríguez como presidenta encargada.

"Las acciones hablan mucho más que los documentos o que las palabras", afirmó Scharifker, mencionando la normalización de relaciones diplomáticas, la apertura de embajadas y las visitas de secretarios estadounidenses a Venezuela, incluida la reciente del secretario Doug Burgum para tratar temas de minerales críticos e industria pesada.

Asimismo, sugirió que la estrategia de EE.UU. responde principalmente a razones económicas y de interés estratégico.

"Algunos analistas creen que el tema de sacar a Maduro el 3 de enero antes de un ataque a Irán era justamente para poder garantizar petróleo venezolano", explicó y destacó la ventaja geográfica de Venezuela a solo cinco horas del Golfo de México.

Sobre las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez respecto a la "humildad y modestia" ante el supuesto reconocimiento de EE.UU., el analista fue contundente: "No puedes desmontar un régimen de 27 años en apenas nueve semanas".

Temas relacionados:

Venezuela

Régimen

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Una toma amistosa o no tan amistosa": ¿qué opción tomará Donald Trump frente a la tiranía cubana?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Va a ser fundamental para saber cuáles son las verdaderas intenciones del régimen": expertos analizan la elección de fiscal general de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Habrá elecciones libres que van a devenir en que probablemente María Corina Machado asuma el poder": periodista Orlando Avendaño sobre el rol de la líder democrática en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No puedes desmontar un régimen de 27 años en apenas nueve semanas": analista sobre situación política de venezolana

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Tarek William Saab, fiscal del régimen de Maduro - Foto: EFE
Tarek William Saab

“Si se quiere extender el cubrimiento de la ley de amnistía, no puede ser por crímenes de lesa humanidad”: abogado sobre las peticiones de Tarek William Saab

Militares | Foto @DeptofWar
Fuerzas Militares

País de Latinoamérica ratifica acuerdo militar que habilita ingreso a personal de EE. UU.

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores sería la estratega de la organización criminal junto a Maduro, según el departamento de Justicia de EEUU

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Tarek William Saab, fiscal del régimen de Maduro - Foto: EFE
Tarek William Saab

“Si se quiere extender el cubrimiento de la ley de amnistía, no puede ser por crímenes de lesa humanidad”: abogado sobre las peticiones de Tarek William Saab

Militares | Foto @DeptofWar
Fuerzas Militares

País de Latinoamérica ratifica acuerdo militar que habilita ingreso a personal de EE. UU.

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores sería la estratega de la organización criminal junto a Maduro, según el departamento de Justicia de EEUU

Víctimas | Foto AFP
Colombia

"Es un logro de las víctimas": Diana Sofía Giraldo sobre reconocimiento que hizo exjefe de las Farc sobre reclutamientos de menores

Materia Oscura | Foto Nasa
Nasa

Telescopio de la NASA realizó un impresionante mapa de cómo es la materia oscura en el universo

Paloma Valencia, candidata a la presidencia de Colombia por el partido Centro Democrático - Foto: EFE
Paloma Valencia

"No le tapa los pecados a Iván Cepeda": Paloma Valencia habla sobre la elección de Aida Quilcué como fórmula del candidato del Pacto Histórico

Vicky Dávila, periodista y precandidata presidencial / FOTO: Captura de video
Elecciones en Colombia

“Aquí a la única persona que hay que derrotar es a Iván Cepeda”: Vicky Dávila tras los resultados de las consultas interpartidistas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre