"No puedes desmontar un régimen de 27 años en apenas nueve semanas": analista sobre situación política de venezolana

El analista político y exconcejal de Caracas, Diego Scharifker, reflexionó en entrevista con NTN24 sobre el traspaso presidencial en Chile y la compleja situación política venezolana.

"Cada vez que vemos que hay una transición democrática o un traspaso democrático de un presidente a otro en cualquier país del mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, nos llenamos de envidia por saber que no hemos podido vivir eso en Venezuela durante los últimos 27 años", declaró.

El analista político señaló que los venezolanos "están listos" para experimentar una transición democrática, pero advirtió que factores políticos parecen intentar ralentizar ese proceso.

Respecto a los anuncios recientes de Estados Unidos sobre Venezuela, Scharifker aclaró que se trata de "un desconocimiento a Maduro, más no propiamente un reconocimiento a Rodríguez".

Sin embargo, observó que las acciones del gobierno de Estados Unidos sugieren un reconocimiento tácito de Rodríguez como presidenta encargada.

"Las acciones hablan mucho más que los documentos o que las palabras", afirmó Scharifker, mencionando la normalización de relaciones diplomáticas, la apertura de embajadas y las visitas de secretarios estadounidenses a Venezuela, incluida la reciente del secretario Doug Burgum para tratar temas de minerales críticos e industria pesada.

Asimismo, sugirió que la estrategia de EE.UU. responde principalmente a razones económicas y de interés estratégico.

"Algunos analistas creen que el tema de sacar a Maduro el 3 de enero antes de un ataque a Irán era justamente para poder garantizar petróleo venezolano", explicó y destacó la ventaja geográfica de Venezuela a solo cinco horas del Golfo de México.

Sobre las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez respecto a la "humildad y modestia" ante el supuesto reconocimiento de EE.UU., el analista fue contundente: "No puedes desmontar un régimen de 27 años en apenas nueve semanas".