Miércoles, 18 de febrero de 2026
España

"La izquierda radical defiende lo indefendible": analista Jorge Santiago Barnés sobre rechazo del Congreso de España a prohibir el burka y el niqab en espacios públicos

febrero 18, 2026
Por: Nucho Martínez
Mujeres vestidas con burka leyendo el Corán - Foto de referencia: EFE
Mujeres vestidas con burka leyendo el Corán - Foto de referencia: EFE
En España se ha intensificado esta semana el debate público en torno al uso del burka y el niqab, prendas islámicas que cubren el rostro y gran parte del cuerpo, en espacios abiertos y de acceso común.

El Congreso de España rechazó la propuesta de VOX de prohibir el burka y el niqab en espacios públicos.

Tras la decisión en España se ha intensificado esta semana el debate en torno al uso del burka y el niqab, prendas islámicas que cubren el rostro y gran parte del cuerpo, en espacios abiertos y de acceso común.

La discusión ha cobrado relevancia política y social, y ha generado posturas encontradas sobre libertad religiosa y dignidad de la mujer.

La controversia se avivó luego de que el partido Vox anunciara su intención de presentar una iniciativa legislativa para prohibir estas vestimentas en lugares públicos.

Para profundizar sobre este tema, Jorge Santiago Barnés, presidente de la Institución de Análisis y Estudios Políticos (ALEPH), habló en El Informativo de NTN24. “Es un tema muy complicado de gestionar pero que tiene una base defendible por parte del gobierno y es por la defensa de los derechos de la mujer”, mencionó el entrevistado.

“Es una cuestión política, todo es respetable mientras no vaya en contra del derecho de las personas. La prohibición del burka y el niqab va en favor de defender a las mujeres... La izquierda radical en España, por llevar la contraria a los partidos conservadores están defendiendo lo indefendible”, complementó.

Pese a que el Congreso no acompañó la iniciativa de Vox, un amplio sector del país europeo sostiene que este tipo de indumentaria puede vulnerar la dignidad de las mujeres y dificultar la identificación de las personas, lo que supone retos complejos en materia de seguridad ciudadana.

