Donald Trump advierte a Irán sobre las "consecuencias de no alcanzar un acuerdo"

Este lunes, el presidente Donald Trump advirtió a Irán sobre "las consecuencias de no alcanzar un acuerdo", un día antes de las conversaciones entre Estados Unidos y la república islámica previstas en Ginebra.

Ante periodistas a bordo del Air Force One, el mandatario norteamericano dijo: "Voy a participar en esas conversaciones, indirectamente. Ellos quieren llegar a un acuerdo... No creo que quieran las consecuencias de no hacerlo”.

Las conversaciones en Ginebra entre Estados Unidos e Irán, mediadas por Omán, se producen tras repetidas advertencias de Trump de emprender acciones militares contra Teherán.

Esto, según la Casa Blanca, por dos motivos: la mortífera represión de ese país contra las protestas antigubernamentales y por el preocupante programa nuclear.

Estados Unidos y algunos países europeos temen que el programa nuclear iraní tenga como objetivo fabricar una bomba atómica, algo que Teherán niega.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó el lunes que la postura de Estados Unidos sobre su programa nuclear se ha vuelto "más realista".

Un intento anterior de negociación entre ambos países fracasó cuando Israel lanzó ataques sorpresa contra Irán en junio pasado, dando inicio a una guerra de 12 días en la que Washington participó para bombardear instalaciones nucleares iraníes.

Irán atraviesa una de las crisis más severas de su historia reciente, marcada por una economía al borde del colapso, una ola de protestas sin precedentes y una tensión militar crítica con Estados Unidos.

Desde finales de diciembre de 2025, el descontento por el costo de vida ha derivado en manifestaciones que exigen un cambio de régimen.

Organizaciones de derechos humanos reportan miles de muertos y detenidos. En ese sentido, el régimen ha recurrido a bloqueos de internet para aislar al país y frenar la difusión de videos de violencia.