Riesgo electoral en Colombia: Defensoría del Pueblo alerta por ataques contra campañas al Congreso en varios municipios de país

Este domingo 8 de marzo, más de 41 millones de colombianos acudirán a las urnas para elegir a los integrantes del Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes) y también se realizarán las consultas interpartidistas de tres coaliciones para escoger candidaturas presidenciales únicas.

De cara a los comicios, la Misión de Observación Electoral (MOE) compartió un informe en el que destaca las zonas de Colombia con mayor riesgo de violencia electoral.

Según el documento, los municipios con riesgo por coincidencia de factores indicativos de fraude y de violencia aumentaron de 170 a 185, de los cuales, 94 están en riesgo extremo.

“La MOE llama especialmente la atención sobre los departamentos del Cauca y de Antioquia, donde 21 y 20 municipios, respectivamente, están en riesgo extremo”, dijo Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE.

El mapa de riesgo electoral presentado el 4 de febrero de 2026 indica que 339 de los 1.125 municipios del país, lo cual representa el 30% del total, están en riesgo de violencia debido a la actividad de grupos criminales.

VEA TAMBIÉN 339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas o

Tras una actualización, se identificaron 37 municipios adicionales, para un total de 376, de los cuales 125 están en riesgo medio, 106 en alto y 145 en extremo.

“En esta actualización se identificaron 37 municipios adicionales, lo que da un total de 376 municipios en riesgo por factores de violencia. Es decir, el 34 % de los municipios del país, contando corregimientos departamentales. De estos, 125 están en riesgo medio, 106 en alto y 145 en extremo”, agrega el informe.

Entretanto, la Defensoría de Pueblo informó esta semana sobre los recientes hechos de violencia contra campañas al Congreso de la República en distintas regiones del país.

En Sucre, un municipio colombiano del departamento de Santander, hombres armados dispararon contra la camioneta en la que se desplazaba Gerardo Luis Ruiz, candidato a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) de Montes de María, avalado por la organización de víctimas Narrar para Vivir.

En el departamento del Atlántico, también fue atacado el vehículo en el que se movilizaba la aspirante a la Cámara María Bolívar, de la Alianza Social Independiente.

En el municipio de Piedecuesta, en Santander, fue incinerado el vehículo utilizado para actividades de campaña del candidato a la Cámara por el Centro Democrático, Mauricio Matri.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre los riesgos que enfrentan líderes políticos, candidatos y ciudadanía en varias regiones de Colombia, especialmente en zonas PDET y curules de paz, lo que representa un incumplimiento del Acuerdo Final de Paz

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno nacional, a las autoridades territoriales, a la Fuerza Pública y a la Unidad Nacional de Protección para que adopten medidas inmediatas “que garanticen la seguridad de los candidatos, sus equipos de campaña y las comunidades en estos días previos a la jornada electoral”.