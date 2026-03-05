NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Jueves, 05 de marzo de 2026
Elecciones en Colombia

Riesgo electoral en Colombia: Defensoría del Pueblo alerta por ataques contra campañas al Congreso en varios municipios de país

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
La Misión de Observación Electoral (MOE) compartió un informe en el que destaca las zonas de Colombia con mayor riesgo de violencia electoral durante las elecciones de 2026.

Este domingo 8 de marzo, más de 41 millones de colombianos acudirán a las urnas para elegir a los integrantes del Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes) y también se realizarán las consultas interpartidistas de tres coaliciones para escoger candidaturas presidenciales únicas.

De cara a los comicios, la Misión de Observación Electoral (MOE) compartió un informe en el que destaca las zonas de Colombia con mayor riesgo de violencia electoral.

Según el documento, los municipios con riesgo por coincidencia de factores indicativos de fraude y de violencia aumentaron de 170 a 185, de los cuales, 94 están en riesgo extremo.

“La MOE llama especialmente la atención sobre los departamentos del Cauca y de Antioquia, donde 21 y 20 municipios, respectivamente, están en riesgo extremo”, dijo Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE.

El mapa de riesgo electoral presentado el 4 de febrero de 2026 indica que 339 de los 1.125 municipios del país, lo cual representa el 30% del total, están en riesgo de violencia debido a la actividad de grupos criminales.

o

Tras una actualización, se identificaron 37 municipios adicionales, para un total de 376, de los cuales 125 están en riesgo medio, 106 en alto y 145 en extremo.

“En esta actualización se identificaron 37 municipios adicionales, lo que da un total de 376 municipios en riesgo por factores de violencia. Es decir, el 34 % de los municipios del país, contando corregimientos departamentales. De estos, 125 están en riesgo medio, 106 en alto y 145 en extremo”, agrega el informe.

Entretanto, la Defensoría de Pueblo informó esta semana sobre los recientes hechos de violencia contra campañas al Congreso de la República en distintas regiones del país.

En Sucre, un municipio colombiano del departamento de Santander, hombres armados dispararon contra la camioneta en la que se desplazaba Gerardo Luis Ruiz, candidato a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) de Montes de María, avalado por la organización de víctimas Narrar para Vivir.

En el departamento del Atlántico, también fue atacado el vehículo en el que se movilizaba la aspirante a la Cámara María Bolívar, de la Alianza Social Independiente.

En el municipio de Piedecuesta, en Santander, fue incinerado el vehículo utilizado para actividades de campaña del candidato a la Cámara por el Centro Democrático, Mauricio Matri.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre los riesgos que enfrentan líderes políticos, candidatos y ciudadanía en varias regiones de Colombia, especialmente en zonas PDET y curules de paz, lo que representa un incumplimiento del Acuerdo Final de Paz

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno nacional, a las autoridades territoriales, a la Fuerza Pública y a la Unidad Nacional de Protección para que adopten medidas inmediatas “que garanticen la seguridad de los candidatos, sus equipos de campaña y las comunidades en estos días previos a la jornada electoral”.

Temas relacionados:

Elecciones en Colombia

Congreso de Colombia

Elecciones

Colombia

Riesgo

Violencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Detalles e imágenes de las operaciones contra el régimen de Irán: ¿se hunde la capacidad militar de la tiranía?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es la amenaza más grande que tiene la humanidad hoy": ex vicealcaldesa de Jerusalén sobre ataques del régimen de Irán a países vecinos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Debe existir la voluntad del país agredido": analista explica condiciones para activar Artículo 5 de la OTAN tras intercepción de misil iraní en espacio aéreo de Turquía

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de avión de combate de Israel contra caza del régimen iraní - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el derribo de un avión de combate del régimen iraní por un avión de combate de la Fuerza Aérea de Israel

Foto de referencia
Ecuador

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth | Foto: EFE
Pete Hegseth

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Base militar de EE. UU. Al-Udeid en Catar - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

¿Estados Unidos está actuando "a ciegas" en algunas partes de Oriente Medio tras ataques del régimen de Irán a radares? Coronel retirado analiza

Irak e Irán / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Kurdos iraníes estarían lanzando una ofensiva contra el régimen, según Fox News

Más de Política

Ver más
Nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar. (EFE)
Presidente de Perú

José María Balcázar, integrante del mismo movimiento de Pedro Castillo, asumió como nuevo presidente interino de Perú

Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Argentina

Congreso de Argentina aprobó la reforma laboral impulsada por Javier Milei

Foto: CNE
CNE

El CNE presentó en Miami plataforma para que los colombianos en el exterior vigilen las elecciones 2026

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Conferencia Anticarteles de las Américas - Foto AFP
Lucha contra las drogas

EE. UU. advierte a Latinoamérica que los carteles serán tratados como grupos equivalentes a ISIS o Al Qaeda en reunión en el Comando Sur a la que Colombia no asistió

Hayen Palacios, jugador del DIM - Foto: AFP
Copa Libertadores

Agónico triunfo para el Independiente Medellín ante el Liverpool en el juego de ida de la fase dos de la Copa Libertadores

Jugador de los Navegantes del Magallanes portando una camiseta que dice: 'Somos el Hampa' / Yadier Molina, mánager puertorriqueño - Fotos: X / EFE
LVBP

"La gente no se debe ofender de esa forma": mánager de Magallanes responde a cuestionamientos por motivar a sus jugadores con la expresión 'somos el hampa'

Régimen madurista en 2019 - Foto EFE
Unión Europea Venezuela

Recursos económicos decomisados al régimen de Venezuela podrían ser usados en reparar a las víctimas: uno de los ponentes de la propuesta explica los detalles

Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo en Colombia - Foto: EFE
Iván Cepeda

"La farcpolítica en este momento está presionando para que Iván Cepeda sea presidente": Germán Rodríguez, líder de la Reserva Militar y Policías de Colombia

Jefferson Savarino, jugador del Fluminense - Foto: EFE
Jefferson Savarino

Así fue el golazo con el que el venezolano Jefferson Savarino se estrenó con Fluminense

Morgan Freeman, actor de películas - Foto: EFE
Morgan Freeman

La curiosa razón por la que Morgan Freeman siempre tiene puestos sus aretes de oro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre