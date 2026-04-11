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Sábado, 11 de abril de 2026
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Keiko Fujimori, candidata presidencial favorita en Perú, promete expulsar a migrantes indocumentados

abril 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Keiko Fujimori, candidata presidencial peruana (AFP)
Keiko Fujimori, candidata presidencial peruana (AFP)
Las elecciones del domingo tendrán un total de 35 candidatos y los principales rivales de Fujimori son un comediante, un empresario millonario, un político de centro de 80 años y el heredero político Pedro Castillo.

Keiko Fujimori, candidata favorita en las presidenciales de Perú, prometió expulsar a los migrantes indocumentados, atraer inversiones estadounidenses y extender la marea de gobiernos de derecha en Latinoamérica.

La hija de Alberto Fujimori, que se postula por cuarta vez al cargo, se comprometió a "recuperar el orden" en los primeros 100 días de un eventual gobierno, en un país sumido en la criminalidad.

Asimismo, expresó su admiración hacia gobiernos de Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia.

Keiko Fujimori, de 50 años, corre con una leve ventaja en las preferencias de voto con cerca del 15%, según sondeos del pasado domingo, los últimos autorizados antes de la elección.

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Las elecciones del domingo tendrán un total de 35 candidatos y los principales rivales de Fujimori son un comediante, un empresario millonario, un político de centro de 80 años y el heredero político del expresidente izquierdista Pedro Castillo.

"Mi rol, de ser elegida presidenta, será motivar a que los Estados Unidos vuelvan a participar más activamente" en la economía peruana, señaló en una sede de campaña en Lima.

La nación andina es la segunda mayor receptora de inversiones del gigante asiático en Latinoamérica, solo superada por Brasil, con al menos 29 mil millones de dólares entre 2005 y 2025, según China Global Investment Tracker.

"Latinoamérica está girando hacia una corriente en donde se está priorizando la libertad, las inversiones y recuperar el control y la seguridad", dijo Fujimori respecto al ascenso de líderes conservadores como Javier Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa y Rodrigo Paz.

"Faltan Colombia y Perú", agregó. Keiko Fujimori se postuló en las elecciones de 2011, 2016 y 2021. Todas las perdió en segunda vuelta.

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