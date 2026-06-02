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Abelardo de la Espriella

"Petro está dando paso tras paso para robarse las elecciones": Abelardo de la Espriella tras señalamientos del presidente colombiano sobre supuestas irregularidades en preconteo de votos

junio 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella. (EFE)
Abelardo de la Espriella. (EFE)
El candidato presidencial denuncia supuesto plan para desconocer resultados electorales y advierte sobre posible estallido social tras señalamientos de Petro sobre irregularidades.

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella respondió este martes a las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre irregularidades en el proceso electoral, acusándolo de intentar "robarse las elecciones" y de ejecutar "la mayor compra de votos en la historia de Colombia".

En un extenso mensaje publicado en la red social X, De la Espriella señaló que Petro está implementando un plan para desconocer los resultados electorales tras la primera vuelta.

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"El país debe entender, como lo he denunciado desde antes de ser candidato, que Petro está dando paso tras paso para robarse las elecciones", afirmó el candidato.

De la Espriella acusó al mandatario de crear un "ambiente de desinformación" sobre la transparencia del sistema electoral y de repartir "dinero público para aceitar, ese sí, un fraude basado en una gigantesca compra de votos en mi región, la Costa Atlántica". El candidato también cuestionó el silencio de los órganos de control, calificándolo de "cómplice".

El candidato denunció que, durante la última semana de campaña, Petro "descaradamente" salió de gira para cerrar la campaña de Iván Cepeda, a quien calificó como su "marioneta" y "heredero político". Según De la Espriella, tras verse derrotado, el presidente decidió no reconocer el resultado de las elecciones y dio la misma instrucción a la campaña de Cepeda.

En tono de advertencia, De la Espriella afirmó tener "información de inteligencia" sobre la preparación de un estallido social con "jóvenes instrumentalizados, de la minga indígena y del caos".

El candidato advirtió: "Petro: perdiste. Estás desesperado. Sabes que tu plan de robarte la primera vuelta fracasó".

Las declaraciones de De la Espriella responden a las denuncias de Petro sobre presuntas irregularidades en el software electoral de la Registraduría. El presidente afirmó tener evidencias de modificaciones al censo electoral realizadas el 26 de mayo, cinco días antes de las elecciones, que habrían agregado 885.409 nuevas cédulas y 1.493 mesas adicionales no escrutadas.

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Petro también señaló la existencia de 5.300 mesas con más de 300 votos, superando el máximo posible en el horario electoral, donde se ubicaría la ventaja de 635.000 votos de De la Espriella sobre Iván Cepeda.

De la Espriella hizo un llamado a las misiones de observación electoral para que se pronuncien sobre la transparencia del proceso y advirtió que "las Fuerzas Armadas son fieles a la Constitución" y que "la comunidad internacional" no permitirá acciones similares a las del "narco Maduro" en Venezuela. El candidato concluyó: "colombianos: la democracia está en riesgo".

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