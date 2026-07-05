Un amargo adiós: Serena Williams se despidió del partido de dobles con su hermana Venus en Wimbledon tras lesionarse la rodilla

Una amarga sensación deja el adiós de la leyenda viviente del tenis Serena Williams quien se despide del torneo de Wimbledon por una lesión en su rodilla. En su regreso a la competencia individual, Williams sufrió una lesión en su rodilla que la obliga a retirarse del partido de dobles que iba a enfrentar con su hermana Venus.

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Desde su cuenta en redes sociales, la tenista, de 44 años, publicó un video en el que se ve su pierna vendada. El video está acompañado por un emotivo texto en el que la tenista explica su frustración y decepción por tener que despedirse de Wimbledon.

"Me duele mucho tener que retirarme de dobles. Volver a competir ha sido un regalo, y la oportunidad de jugar junto a Venus una vez más significó el mundo para mí. Hice todo lo posible para estar listo, pero desafortunadamente mi rodilla simplemente no está lista para competir", empieza diciendo.

La ganadora de 39 Grand Slam explicó que una de las fotos que posteó, en las que se ven unas inyecciones, muestra el "líquido que drenaron de mi rodilla después de mi partido individual ¡Qué horror!".

"La buena noticia es que mi rodilla no debería hincharse ni acumular tanto líquido de nuevo. La mala noticia es que, por mucho que lo intenté, simplemente no pude prepararla para dobles", concluyó.

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En el programa provisional de la jornada del sábado, Venus y Serena Williams debían enfrentar a la pareja argentino-colombiana formada por Solana Sierra y Camila Osorio.

Tras la baja de las Williams, Osorio y Sierra se enfrentaron el sábado a la británica Samantha Murray Sharan y la tailandesa Lanlana Tararudee, a las que vencieron por 6-3 y 6-4.

La argentina Sierra había señalado esta semana su emoción de poder enfrentarse a las Williams, un sueño que no pudo cumplir.

"Es una locura. La verdad que no pensé que nunca iba a jugar contra ellas y ahora tengo la oportunidad de jugar con las dos. Espero que se pueda dar ese partido y lo espero con muchas ansias. Va a estar muy bueno", dijo, sabiendo que el partido peligraba por la lesión de Serena.