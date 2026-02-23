"Muy pronto lo diremos": canciller de Colombia asegura que se están ultimando detalles para el encuentro de Gustavo Petro con Delcy Rodríguez

El presidente Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano, estarían cerca de concretar un encuentro en los próximos días, según detalló la canciller colombiana Rosa Villavicencio.

En medio de una rueda de prensa en la que se presentó el nuevo pasaporte colombiano, Villavicencio reveló que se están ultimando detalles entre ambos países para que se lleve a cabo el encuentro bilateral.

Esta sería la primera reunión entre Colombia y Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el pasado 3 de enero por parte de fuerzas de Estados Unidos.

“Estamos en ese proceso. Muy pronto lo diremos. La mayoría de los países nos piden que todos estos asuntos los trabajemos con mucha confidencialidad y cuando ya tengamos la fecha definida, pues lo anunciaremos”, indicó la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia.

No obstante, aseguró que todavía no puede dar detalles de la fecha exacta en el que se realizaría dicho encuentro dado que se tiene que acordar con el régimen venezolano.

“Lo que no podemos es anunciar una fecha que no esté pactada con ellos. Como ustedes comprenderán, hay unas formas, hay un protocolo que no podemos nosotros romper en la relación que tenemos con los demás países”, sostuvo.

“Desafortunadamente, hemos vivido permanentemente en este gobierno del cambio, por parte, en general, de una información a veces no muy precisa. Entonces, cuando lo tengamos, lo diremos exactamente”, agregó.

Cabe resaltar que el pasado viernes, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, se reunió en Miraflores con Delcy Rodríguez para tratar temas energéticos y analizar la posibilidad de importar gas venezolano.