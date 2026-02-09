¿Quién era el niño al que Bad Bunny le entregó su Grammy durante el show de medio tiempo en el Super Bowl?

El artista puertorriqueño Bad Bunny marcó un nuevo hito al ser el primer cantante latino en cantar solo en español en la edición 60 del Super Bowl en la que los Seattle Seahawks alzaron su segundo título de la NFL.

El show estuvo marcado por grandes invitados y escenarios que representaron la cultura latina, como la música, comida y paisajes, principalmente de su país natal Puerto Rico.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la aparición de un niño al que el artista le entregó su Grammy. La escena generó todo tipo de comentarios y especulaciones.

El momento se virilizó cuando varios usuarios aseguraron en redes sociales que se trataba de Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años que fue detenido junto a su padre por autoridades migratorias en Estados Unidos.

“¿Benito le dio su Grammy a Liam Ramos? Ni me di cuenta de que era él, pensé que solo era una versión infantil de sí mismo”, indicó uno de los usuarios.

Sin embargo, otros usuarios negaron dicha versión y aseguraron que la escena narraba su infancia, como símbolo de sueños cumplidos y superación personal.

Tras la incognita, People y Entertainment Weekly confirmaron que se trataba de Lincoln Fox, un actor de ascendencia argentina y egipcia.

Pues a través de sus historias de Instagram, el pequeño agradeció por la oportunidad y confirmó que la inspiración de su vestimenta fue una foto de la niñez del puertorriqueño.

Bad Bunny, el primer artista principalmente en español en el mayor escenario global, cumplió su promesa de poner a bailar a los 75.000 espectadores que arribaron a Santa Clara, California.

El espectáculo fue una orgullosa celebración de la música y la cultura latina en un momento en que esta población se siente amenazada por las redadas migratorias del republicano Donald Trump.

El artista no apuntó directamente contra el ICE, el servicio policial en el ojo del huracán por sus agresivas redadas contra migrantes, como hizo la semana pasada con el altavoz de los premios Grammy.

Pues sus 13 minutos de recital, sin embargo, estuvieron plagados de mensajes de diversidad y unidad.

Tras entonar éxitos como "Un baile inolvidable" y "Nuevayol", el artista cerró con fuerza enumerando a los países del continente antes de compartir un emotivo mensaje: "Together We Are America" (Juntos somos América).