"Nadie tiene un liderazgo masivo ni arrasador": Manuel Rosales pide unidad en la oposición

El gobernador del estado Zulia y fundador de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, manifestó su opinión sobre las elecciones primarias de la oposición venezolana y aseguró que esta ruta debe unir a los dirigentes y reencontrar a los venezolanos.

VEA TAMBIÉN Debate, TSJ y solicitud de reunión de emergencia: Así avanzan las primarias en Venezuela o

Pese a que su partido no ha decidido inscribir un candidato oficial en los comicios internos que buscan un adversario para Nicolás Maduro, Rosales considera que ningún aspirante a las primarias cuenta con un fuerte liderazgo.

"Yo tengo una votación importante y lo dicen las encuestas a nivel nacional y no he visitado ningún estado ni pueblo fuera del Zulia y no he dicho que voy a ser candidato, pero eso no indica que yo soy el chévere, nadie tiene un liderazgo masivo ni arrasador, eso es mentira, aquí nadie es dueño de la oposición, ni de la votación ni de la verdad, aquí cada quien tiene un pedazo, unos un poco más que otros", expresó en entrevista al periodista Rafael Galicia.

"La oposición tiene la responsabilidad de unirse y no es en función de una sola persona, el candidato no importa, sino la solución del conflicto… y no volver a los conflictos de violencia de antes, a buscar la salida por los caminos de la violencia, porque así hemos perdido, las únicas veces que hemos ganado en la oposición es cuando nos vamos por la vía electoral, no hay más salida que la ruta electoral y unidos", dijo el mandatario regional.

A su juicio, el que solo se hayan inscrito más de 200 mil venezolanos en el exterior, es un indicativo del descontento de los ciudadanos con la dirigencia opositora.

"Porque no hemos sido capaces de darle una solución a Venezuela… yo que nunca he estado de acuerdo con salirnos de la ruta electoral y buscar la violencia y esas salidas mágicas y que van a venir unos tipos de afuera a salvarnos, eso no existe eso es mentira".

Tanto Rosales como Henrique Capriles proponen una reunión de urgencia entre todos los candidatos y partidos políticos de oposición para tratar la estrategia en torno a las inhabilitaciones políticas que impuso el régimen, antes de avanzar en otras materias.

Este miércoles es el debate de candidatos en la universidad Católica Andrés Bello en Caracas, donde estarán ocho aspirantes. Entre quienes declinaron a participar están Capriles y Roberto Enríquez.

María Corina Machado plantea avanzar en las primarias a pesar de las intenciones del régimen de implosionar el proceso, desconociendo las órdenes que dicta Maduro a través de los órganos del Estado. "Si aceptamos una regla de juego las aceptamos todas".