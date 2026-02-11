Petroleros de la flota fantasma rusa que evaden sanciones navegan en aguas de Europa a un ritmo de casi uno por día, según autoridad marítima

La Autoridad Marítima danesa reportó este miércoles que petroleros de la flota fantasma rusa que evaden sanciones navegaron en aguas de Europa a un ritmo de casi uno por día durante el año anterior.

"En 2025, 292 desplazamientos fueron efectuados por petroleros que son objeto de sanciones de la UE en aguas danesas", detalló.

Se dice que, tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, Rusia habría creado una flota de viejos buques para evadir las sanciones impuestas por la Unión Europea, Estados Unidos y las naciones del G7.

Las penalizaciones, que buscan frenar los ingresos utilizados por Moscú para continuar la guerra, han sacado a muchos barcos que transportan petróleo ruso de los sistemas de seguro y transporte marítimos occidentales.

Estas viejas y mal conservadas embarcaciones de la denominada "flota fantasma" transportan principalmente petróleo crudo y productos refinados, lo que causa preocupación por los riesgos de contaminación y mareas negras.

Sus movimientos fueron difíciles de calcular durante mucho tiempo, pero gracias a la lista de sanciones de la UE, las autoridades de Dinamarca lograron, en 2025, vigilar y registrar los barcos que hacen escala en su espacio marítimo.

"Las autoridades danesas vigilan de cerca los barcos en aguas danesas" y "cooperan también estrechamente con los países que comparten las mismas posiciones en la región del mar báltico", declaró la Autoridad Marítima de ese país.

La flota fantasma navega desde el golfo de Finlandia, a través del mar báltico y en aguas danesas.