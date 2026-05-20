OMS advierte que epidemia de ébola en República Democrática del Congo no representa un riesgo a nivel global, pero sí a nivel regional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera "débil" el riesgo de que la epidemia de ébola presente en la República Democrática del Congo se extienda a nivel global, pero avisó este miércoles de que el peligro es "alto" para África central.

La agencia de la ONU con sede en Ginebra estima "como elevado el riesgo epidémico a niveles nacional y regional, y débil a nivel global", declaró en conferencia de prensa el director, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros hizo su declaración tras una reunión del comité de emergencias, centrada en esta epidemia declarada en el este de la República Democrática del Congo.

Dicho comité, encargado de formular recomendaciones a los Estados, indicó que la situación en el país africano "no responde" a los criterios de una "emergencia pandémica", lo que corrobora la conclusión comunicada anteriormente por la dirección de la OMS.

Según la organización, la epidemia de ébola se está propagando por el este de la República Democrática del Congo (RDC) y podría prolongarse.

Hasta el momento, se han confirmado 51 casos en la RDC, en las provincias orientales de Ituri y Kivu Norte, "aunque sabemos que la magnitud de la epidemia en la República Democrática del Congo es mucho mayor", indicó Ghebreyesus.

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Asimismo, informaron que Uganda también había notificado dos casos confirmados en la capital, Kampala, incluido un fallecimiento, mientras que un ciudadano norteamericano que trabajaba en la RDC dio positivo y fue trasladado a Alemania.

"Hay varios factores que justifican una grave preocupación por la posibilidad de una mayor propagación y más muertes", declaró Ghebreyesus.

"Más allá de los casos confirmados, hay casi 600 casos sospechosos y 139 muertes sospechosas. Prevemos que esas cifras sigan aumentando, dado el tiempo que el virus estuvo circulando antes de que se detectara el brote", agregó.

El ébola provoca una fiebre hemorrágica especialmente letal, pero el virus, que ha causado más de 15.000 muertes en África en los últimos 50 años, es relativamente menos contagioso que, por ejemplo, el covid-19 o el sarampión.