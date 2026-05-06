Director de la OMS responde a una pregunta sobre similitudes del brote de hantavirus con el inicio de la pandemia del covid-19

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, respondió a una pregunta sobre la similitud del brote de hantavirus con el inicio de la pandemia del Covid19.

Durante una entrevista con la agencia de noticias AFP, el funcionario dijo que no creía que el brote mortal de hantavirus en un crucero, que ha provocado alerta mundial, tuviera alguna similitud con el inicio de la pandemia en 2020.

VEA TAMBIÉN La OMS rastrea a 23 personas que desembarcaron hace dos semanas de crucero en el que se detectó el hantavirus y busca a unos 80 pasajeros de un vuelo o

En la sede de la OMS en Ginebra, el director general de la agencia de salud de la Organización de Naciones Unidas restó importancia al peligro e insistió en que "el riesgo para el resto del mundo es bajo".

Al ser consultado si veía similitudes con la emergencia al comienzo de la crisis de la Covid-19, respondió: "No, no lo creo".

Sin embargo, precisó que se han llevado a cabo "múltiples reuniones para coordinar a nuestros socios y dar respuesta", al tiempo que descartó por ahora la necesidad de una reunión del comité de emergencia sobre el hantavirus.

Desde el sábado, el crucero MV Hondius ha estado en el centro de una alerta internacional cuando la OMS fue informada de que tres de sus pasajeros habían fallecido en medio de sospechas de un brote de hantavirus a bordo.

VEA TAMBIÉN Pasajeros con sospecha de contagio de hantavirus fueron evacuados y llevados a Países Bajos o

Se trata de una rara enfermedad que se transmite mediante roedores infectados generalmente por la orina, las heces y la saliva, pero la cepa andina, que ya se ha confirmado en tres casos, es transmisible entre humanos.

Ante dicha situación, Tedros mencionó una intensa actividad para responder a la situación y, en particular, para garantizar la evacuación de tres personas que se cree que están infectadas con el virus del crucero, el cual ha estado anclado frente a las costas de Cabo Verde desde el domingo.

"Tres de los pacientes fueron evacuados hace apenas un par de horas", dijo Tedros, reconociendo que su equipo había pasado "una noche en vela porque nos estábamos preparando para esta evacuación".