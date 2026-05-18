Así fue la primera audiencia de Alex Saab en Miami: se conoce la fecha de la próxima comparecencia

Alex Saab, señalado testaferro y principal operador financiero de Nicolás Maduro, compareció este lunes ante una Corte Federal de Miami, a la que llegó esposado, encadenado y vistiendo el uniforme de prisión.

Durante la audiencia preliminar, el hombre de 54 años respondió formalmente "yes, ma'am" ("sí, señora" en inglés) al ser notificado de que enfrenta un nuevo cargo federal en los Estados Unidos.

La jueza le leyó un cargo de lavado de dinero vinculado a un esquema de sobornos masivos para el control del programa estatal de alimentos CLAP en Venezuela.

Se trata de un expediente que estaba sellado y es totalmente distinto a los cargos por los que el expresidente Joe Biden lo indultó en 2023.

Al momento de la audiencia la jueza encargada le preguntó a Saab si entendía los cargos, a lo que él respondió en español: "sí, su señoría".

¿Cuándo será la próxima audiencia judicial de Alex Saab?

La próxima audiencia judicial de Alex Saab, deportado por el régimen de Venezuela el sábado, está prevista para el próximo 24 de junio.

En esa nueva cita se definirá si Saab tendrá o no la posibilidad de contar con el recurso legal para salir de prisión bajo fianza.

Sin embargo, expertos anticipan que las posibilidades de que eso ocurra son "casi nulas". Saab, cabe resaltar, permanecerá detenido hasta entonces.

Entretanto, Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen aseguró el lunes que Alex Saab no es venezolano y que operaba en el país con una cédula falsa, una afirmación con la que intentó justificar que el principal operador financiero y testaferro de Maduro fuera deportado a Estados Unidos.

"No hay ningún expediente en el Saime que justifique que esa persona sea venezolana, por eso es que nosotros tomamos la decisión de deportarlo de Venezuela. No es un ciudadano venezolano, es un ciudadano extranjero", sostuvo Cabello en medio de un pronunciamiento público.

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Las declaraciones de Cabello contrastan con la posición que durante años sostuvo el propio régimen sobre Saab, quien no solo firmó millonarios contratos con el estado, sino que además fue designado ministro de Industrias, director del Centro Nacional de Inversiones y presentado oficialmente como diplomático venezolano tras su detención en Cabo Verde a solicitud de Estados Unidos.