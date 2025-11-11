19 guerrilleros murieron en el Guaviare tras ataque del Ejército de Colombia

Diecinueve guerrilleros de las disidencias de las FARC murieron en una ofensiva militar ordenada por el presidente Gustavo Petro en el departamento del Guaviare, al suroriente de Colombia.

VEA TAMBIÉN Petro ordena a la Fuerza Pública de Colombia suspender el intercambio de inteligencia con agencias estadounidenses como rechazo a ataques a narcolanchas en el Caribe o

El operativo aéreo, confirmado por altos mandos militares se considera el más contundente realizado durante su mandato contra las estructuras del Estado Mayor Central (EMC), lideras por alias Iván Mordisco.

La operación que dejó 19 guerrilleros abatidos cuyos nombres aún no han sido revelados, se desarrolló en plena selva amazónica durante la madrugada del 10 de noviembre. El enfrentamiento también resultó en la captura de tres personas, entre ellas un hombre herido.

“El ataque se produjo ante un inminente ataque contra nuestros soldados en tierra”, explicó el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas militares. En la zona fueron incautadas armas de largo alcance, granadas, morteros y minas antipersonales, además de material de guerra y comunicaciones.

Cabe recordar que alias Iván Mordisco es considerado el guerrillero más buscado de Colombia, lidera una estructura de unos 3.200 combatientes que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.

Fuentes militares explicaron que la operación forma parte de una ofensiva más amplia contra las disidencias que se han fortalecido tras el fracaso de las negociaciones de paz.

“Estas estructuras han aprovechado el vacío de poder dejado por la antigua guerrilla y han ampliado sus redes con apoyo de organizaciones criminales y del narcotráfico”, agregó el comandante de la Policía, William Rincón.

VEA TAMBIÉN "El presidente Petro tomó partido por el eje del mal": exministro Diego Molano sobre crisis entre Estados Unidos y Colombia o

Finalmente, desde el fallido acuerdo, el grupo guerrillero ha mantenido el control de rutas estratégicas del narcotráfico, adicionalmente, Iván Mordisco es señalado de reclutamiento forzado de menores, extorsiones y homicidios en regiones como el Guaviare y Caquetá.