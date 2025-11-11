NTN24
Martes, 11 de noviembre de 2025
Martes, 11 de noviembre de 2025
Colombia

19 guerrilleros murieron en el Guaviare tras ataque del Ejército de Colombia

noviembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Guerrilla | Foto AFP
Guerrilla | Foto AFP
El operativo aéreo dirigido contra hombres bajo el mando de alias Iván Mordisco, se convirtió en el golpe más fuerte de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Gustavo Petro.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Diecinueve guerrilleros de las disidencias de las FARC murieron en una ofensiva militar ordenada por el presidente Gustavo Petro en el departamento del Guaviare, al suroriente de Colombia.

o

El operativo aéreo, confirmado por altos mandos militares se considera el más contundente realizado durante su mandato contra las estructuras del Estado Mayor Central (EMC), lideras por alias Iván Mordisco.

La operación que dejó 19 guerrilleros abatidos cuyos nombres aún no han sido revelados, se desarrolló en plena selva amazónica durante la madrugada del 10 de noviembre. El enfrentamiento también resultó en la captura de tres personas, entre ellas un hombre herido.

El ataque se produjo ante un inminente ataque contra nuestros soldados en tierra”, explicó el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas militares. En la zona fueron incautadas armas de largo alcance, granadas, morteros y minas antipersonales, además de material de guerra y comunicaciones.

Cabe recordar que alias Iván Mordisco es considerado el guerrillero más buscado de Colombia, lidera una estructura de unos 3.200 combatientes que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.

Fuentes militares explicaron que la operación forma parte de una ofensiva más amplia contra las disidencias que se han fortalecido tras el fracaso de las negociaciones de paz.

Estas estructuras han aprovechado el vacío de poder dejado por la antigua guerrilla y han ampliado sus redes con apoyo de organizaciones criminales y del narcotráfico”, agregó el comandante de la Policía, William Rincón.

o

Finalmente, desde el fallido acuerdo, el grupo guerrillero ha mantenido el control de rutas estratégicas del narcotráfico, adicionalmente, Iván Mordisco es señalado de reclutamiento forzado de menores, extorsiones y homicidios en regiones como el Guaviare y Caquetá.

Temas relacionados:

Colombia

Fuerzas Militares

Guerrilla

Disidencias de las FARC

Gustavo Petro

Muerte

Ataque

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Funcionará el “modelo Bukele” en Ecuador? Un exdirector de Inteligencia dice porqué no

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El portaviones Gerald Ford aumenta las capacidades de ataques con aviones a objetivos terrestres en Venezuela”: profesor del Colegio de Guerra de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hay una similitud, pero no va a ser igual": explican funcionamiento de cárcel ecuatoriana, muy parecida a la de Bukele, que fue inaugurada por Noboa

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Si cae el régimen Venezuela, puede caer Cuba o Nicaragua? Esto dicen los expertos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Portaviones USS Gerald Ford (EFE)
Portaviones

Llegada del portaviones Gerald Ford al Caribe sería el comienzo de las “operaciones psicológicas contra Maduro”, según experto

Cielo Paz, esposa de José Medina - AFP
Condena

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Foto: Casa Blanca
Gustavo Petro

"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Portaviones Gerald R. Ford - Foto America's Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Armada de EE. UU. precisa la misión del portaviones Gerald R. Ford en el Caribe sur y revela su impactante poder militar

Bernie Moreno, senador de EE. UU. (AFP)
Bernie Moreno

"No tenemos un líder en Colombia que nos permita seguir un camino de beneficio mutuo": Bernie Moreno se pronuncia sobre Petro y la relación con Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Japón levanta la alerta de tsunami tras el terremoto de 6.9, pero advierte sobre posibles réplicas - Foto referencia EFE
Japón

Japón levanta la alerta de tsunami tras terremoto de 6.9, pero advierte sobre posibles réplicas

Turismo | Foto Canva
Colombia

Implementan nuevos procesos para los colombianos que deseen ingresar a la Unión Europea

Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia
Crisis EE. UU. - Colombia

"Siempre ha querido una confrontación con Donald Trump": Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia, y afirma que Petro se "arrodilló" a Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Emilio Aristizábal | Foto: EFE
Selección Colombia sub-20

Víctor Hugo Aristizábal explotó y salió en defensa de su hijo Emilio tras la derrota de Colombia ante Argentina en el Mundial Sub-20: “la ignorancia es muy atrevida”

Japón levanta la alerta de tsunami tras el terremoto de 6.9, pero advierte sobre posibles réplicas - Foto referencia EFE
Japón

Japón levanta la alerta de tsunami tras terremoto de 6.9, pero advierte sobre posibles réplicas

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

"Maduro está arrinconado; sus opciones son cada vez menos": Arturo McFields analiza el silencio de los aliados del régimen venezolano

Turismo | Foto Canva
Colombia

Implementan nuevos procesos para los colombianos que deseen ingresar a la Unión Europea

Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia
Crisis EE. UU. - Colombia

"Siempre ha querido una confrontación con Donald Trump": Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia, y afirma que Petro se "arrodilló" a Maduro

Pete Hegseth y Donald Trump / FOTO: EFE
Intervención militar en Venezuela

“No compartiremos ningún detalle operativo”: la respuesta del secretario de Guerra de EE. UU. sobre una posible acción militar en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung - Foto AFP
Donald Trump

Estados Unidos y Corea del Sur llegan a un acuerdo comercial tras meses de negociaciones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre