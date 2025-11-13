Este es el divertido personaje que tendría el actor Charlie Sheen en la película 'American Pie – El funeral': la quinta entrega de la famosa saga

'American Pie - The Funeral' es el título provisional de la quinta entrega de la saga ‘American Pie’, que se encuentra actualmente en desarrollo.

Se espera que esta pieza cinematográfica sea la última de la saga, recuperando al elenco original para una conclusión más madura, pero aún atrevida.

Según informan medios de comunicación de Estados Unidos, especializados en entretenimiento, la historia central gira en torno a la muerte de la madre de Steve Stifler, Jeanine Stifler (interpretada por Jennifer Coolidge).

La progenitora del hiperactivo personaje ha sido icónico a lo largo de la franquicia. Tras la muerte de la mujer, el principal grupo de amigos y varios miembros de la familia Stifler se reunirán para su funeral.

Debido a la secuencia de esta serie de películas, se especula que la historia cobrará su estilo clásico, pues se espera que el velorio se convierta en una fiesta masiva y descontrolada en honor a la mamá de Stifler.

Estos son los miembros del elenco original, que están incluidos en el film: Jason Biggs (Jim Levenstein), Alyson Hannigan (Michelle Flaherty), Seann William Scott (Steve Stifler) y Eugene Levy (el padre de Jim).

A su vez, al reparto se sumarían famosos actores como Jonah Hill y el legendario actor de Hillywood, Charlie Sheen.

Sobre Sheen se dice que está en negociaciones para unirse a American Pie 5, donde interpretaría al padre de Stifler. Según los rumores, su personaje aparecería en el funeral de la madre de Stifler para luego desencadenar una gran celebración.

La serie de películas ‘American Pie’ que comenzó en 1999, se centra en un grupo de amigos que hacen un pacto para perder la virginidad antes de graduarse de la escuela secundaria.

Críticos del ‘séptimo arte’ sostienen que American Pie' tuvo un gran éxito por su mezcla moderna de comedia sexual con un enfoque accesible para los adolescentes, un elenco carismático y un exitoso retorno del género de la comedia adolescente de los 90.

La película se convirtió en un fenómeno de taquilla, recaudando más de 200 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de 11 millones.