NTN24
Lunes, 17 de noviembre de 2025
Elecciones en Chile

“Que la candidata que representa la continuidad de este gobierno obtenga un 26% es una gran derrota”: diputado electo de Chile

noviembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Luis Pardo Sainz, diputado electo por el partido Renovación Nacional, conversó sobre los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Chile.

Jeannette Jara y José Antonio Kast disputarán la presidencia de Chile en la segunda vuelta el próximo 14 de diciembre.

Para hablar sobre este tema, Luis Pardo Sainz, diputado electo por el partido Renovación Nacional de Chile, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Sobre el porcentaje de la candidata Jeannette Jara en las elecciones, el invitado comentó que “esto es un fracaso y derrota del gobierno, de un gobierno que impulso un proceso constituyente que fue mayoritariamente rechazado por la sociedad”.

o

“Que la candidata que representa la continuidad de este gobierno obtenga solo un 26% es una gran derrota del gobierno y de las ideas que ellos representan”, agregó.

El diputado electo comentó que José Antonio Kast “tiene una mayoría muy contundente en la segunda vuelta”.

“Hay una gran decepción de lo que ha sido el gobierno del presidente Boric”, puntualizó e hizo énfasis en que “los jóvenes están ávidos de propuestas más concretas y radicales”.

“Estamos viviendo una época muy pendular. La sociedad les da poco tiempo a los gobernantes para producir los cambios que esperan. Con la misma fuerza que los apoyan les quita el apoyo”, sentenció.

