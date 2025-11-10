NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Colombia

"El presidente Petro tomó partido por el eje del mal": exministro Diego Molano sobre crisis entre Estados Unidos y Colombia

noviembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
En diálogo con NTN24, el exjefe de la cartera de la Defensa de Colombia analizó las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y su país.

El exministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, se refirió en NTN24 a la crisis entre el país y Estados Unidos tras los roces entre la Administración del presidente Donald Trump y el Gobierno del mandatario colombiano Gustavo Petro Urrego.

o

Según Molano, "el presidente Petro no entendió el cambio geopolítico más importante que se dio en la relación de Estados Unidos con América Latina", cuando el presidente Trump declaró al Cartel de los Soles, atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela, como grupo terrorista que amenaza la estabilidad de Estados Unidos y de la región.

“El presidente Petro tomó partido por el eje del mal. Tomó partido por el régimen de Maduro, que robó las elecciones y es hoy catalogado como un cartel, el Cartel de de los Soles, el principal narcotraficante de productos de coca hacia Estados Unidos”, señaló.

o

Por otro lado, argumentó que Estados Unidos es serio en su política de lucha contra todos aquellos que son terroristas o se vinculan con narcoterroristas, como es el caso que ha tenido el presidente Petro al defender el régimen de Maduro.

“El objetivo principal de la política exterior del presidente Petro ha sido aislar a Colombia de sus socios tradicionales en la lucha contra el narcotráfico (...) lo hizo cuando decidió romper relaciones con Israel y lo hizo cuando decidió tomar una postura en favor del régimen de Maduro”, añadió.

