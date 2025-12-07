NTN24
Domingo, 07 de diciembre de 2025
Domingo, 07 de diciembre de 2025
Torturas en Venezuela

"Líder, te queremos": desgarrador llanto colectivo al recibir en Nueva Esparta los restos de Alfredo Díaz, muerto en El Helicoide

diciembre 7, 2025
Por: Maryorin Méndez
Alfredo Díaz
Alfredo Díaz
El exgobernador fue recordado por sus amigos de la militancia adeca y llenaron las redes de mensajes de dolor e impotancia.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Mensajes del embajador de Francia en Venezuela, de exdiputados, de la opositora y premio Nobel María Corina Machado, dejaron ver el cariño que cultivó "Alfredito" Díaz, exalcalde, exgobernador, exdiputado de Venezuela muerto bajo custodia del régimen.

En horas de la noche de este sábado, apenas horas después de conocerse su muerte bajo custodia del régimen, llegaron a la isla de Margarita los restos de "Alfredito" para que sus familiares lo velaran.

o

La entrada del vehículo fúnebre al lugar donde hacer el velatorio estaba repleta de seguidores y familiares que, ahogados en llanto, le gritaban "líder"; "Alfredo, te queremos".

Las redes sociales estaban repletas de mensajes de condolencias y consternación por el fallecimiento a los 56 años de edad , aislado, torturado y sin atención médica en El Helicoide, donde compartía celda con los presos políticos Biaggio Pillieri y Perkins Rocha, entre otros.

Comentan que sus propios compañeros de celda intentaron ayudarlo y exigieron la atención médica urgente, pero la tortura continuó desatendiendo los gritos de auxilio.

La explicación del régimen apenas se dio a conocer en un comunicado del Ministerio de Asuntos Penitenciarios que declaró su muerte por infarto. Asegura que recibió atención médica y que se le siguió el "debido proceso".

Pero la familia de "Alfredito" pasó meses implorando por verlo, que recibiera atención médica y exigiendo su libertad. Nunca fueron escuchados y su muerte se suma a las denuncias de crueldad a la que son sometidos los que se oponen al régimen de Maduro.

El Departamento de Estado se pronunció sobre su muerte y dijo que su caso es " otro recordatorio de la vil naturaleza del criminal régimen de Maduro”.

El régimen jamás explicó con exactitud los cargos que le imputaban, aunque lo acusaron de "terrorismo", como a todos los presos políticos.

o

UN QUERIDO GOBERNADOR

Un exgobernador opositor era procesado por "terrorismo" e "instigación al odio". Alfredo Díaz, fue mandatario de Nueva Esparta entre el 2017 y el 2021.

Fue arrestado en medio de la crisis poselectoral luego que Maduro se declarara ganador y la oposición denunciara fraude.

La proclamación de Maduro desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2.400 detenidos, la mayoría acusados de "terrorismo".

Díaz "llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija", indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal.

Desde 2014 han muerto 17 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, confirmó Romero a la AFP. "La represión básicamente se ha convertido en un mecanismo o una estrategia del régimen para intimidar", agregó.

Con Díaz, de 55 años, suman al menos seis opositores muertos en prisión desde noviembre de 2024, que fueron arrestados en el contexto de la crisis poselectoral tras los comicios disputados en julio de ese año.

"¿Quién asume responsabilidad de eso y de las otras muertes que han ocurrido?", señaló Romero.

La dirigente opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, dijo que la muerte de Díaz "se suma a una alarmante y dolorosa cadena de fallecimientos de presos políticos detenidos en el contexto de la represión poselectoral del 28 de julio".

"Las circunstancias de estas muertes -que incluyen la negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes- revelan un patrón sostenido de represión estatal", indicó Machado en un comunicado conjunto firmado además por González Urrutia.

Díaz estaba preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, Caracas. El lugar es tachado como un "centro de torturas" por la oposición venezolana y activistas de derechos humanos.

Díaz "había sido acusado, pero su juicio estaba paralizado", informó a la AFP el abogado Gonzalo Himiob, también de la ONG Foro Penal. "Nosotros fuimos designados por su familia como sus representantes legales, pero el gobierno le impuso un defensor público", dijo.

Según el recuento más reciente de Foro Penal, en Venezuela hay al menos 887 presos políticos.

Temas relacionados:

Torturas en Venezuela

El Helicoide

Presos políticos

DDHH VENEZUELA

Nueva Esparta

Margarita

Gobernador

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
buque USS Gettysburg desplegado en el Caribe y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Hugo El Pollo Carvajal y Donald Trump - AFP
La Noche

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ese premio Nobel es de todos y cada uno de los venezolanos": vocero de Vente Venezuela en EE. UU. sobre marchas para celebrar el galardón a María Corina Machado

Nicolás Maduro/ Tropas estadounidenses - Fotos AFP y @Southcom en X
Despliegue militar de Estados Unidos

"El tiempo se agota": experto explica por qué Estados Unidos podría usar todos sus activos militares contra Maduro y el Cartel de los Soles

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Durante llamada, Trump le dio a Maduro plazo hasta el viernes pasado para salir de Venezuela con su familia, según Reuters

Foto referencia | AFP
Régimen de Maduro

“Lo que está en juego es la historia del país”: defensora de DD.HH. sobre la persecución del régimen de Venezuela a periodistas

Transporte masivo Transmilenio - Foto EFE
Carlos Fernando Galán

Pasaje de TransMilenio en Bogotá podría aumentar para 2026: así quedarían las nuevas tarifas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: 'Mi pobre angelito' - Disney+
Actor

El protagonista de 'Mi pobre angelito' repitió varias partes de la película: estas fueron las escenas que volvió a actuar a sus 45 años

Jeff Bezos/ New Glenn/ Marte/ Elon Musk - Fotos EFE
Viaje al espacio

Se cancela el lanzamiento del imponente cohete de Jeff Bezos, fundador de Amazon, que entra a la carrera espacial contra Elon Musk

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Durante llamada, Trump le dio a Maduro plazo hasta el viernes pasado para salir de Venezuela con su familia, según Reuters

Udo Kier - Foto AFP
Cine

Fallece actor insignia del terror recordado por alimentarse solo de ensalada y agua durante una semana para interpretar a Drácula

Campaña presidencial de Gustavo Petro - Foto: EFE
Consejo Nacional Electoral

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Foto referencia | AFP
Régimen de Maduro

“Lo que está en juego es la historia del país”: defensora de DD.HH. sobre la persecución del régimen de Venezuela a periodistas

Transporte masivo Transmilenio - Foto EFE
Carlos Fernando Galán

Pasaje de TransMilenio en Bogotá podría aumentar para 2026: así quedarían las nuevas tarifas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre