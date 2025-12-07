"Líder, te queremos": desgarrador llanto colectivo al recibir en Nueva Esparta los restos de Alfredo Díaz, muerto en El Helicoide

Mensajes del embajador de Francia en Venezuela, de exdiputados, de la opositora y premio Nobel María Corina Machado, dejaron ver el cariño que cultivó "Alfredito" Díaz, exalcalde, exgobernador, exdiputado de Venezuela muerto bajo custodia del régimen.

En horas de la noche de este sábado, apenas horas después de conocerse su muerte bajo custodia del régimen, llegaron a la isla de Margarita los restos de "Alfredito" para que sus familiares lo velaran.

La entrada del vehículo fúnebre al lugar donde hacer el velatorio estaba repleta de seguidores y familiares que, ahogados en llanto, le gritaban "líder"; "Alfredo, te queremos".

Las redes sociales estaban repletas de mensajes de condolencias y consternación por el fallecimiento a los 56 años de edad , aislado, torturado y sin atención médica en El Helicoide, donde compartía celda con los presos políticos Biaggio Pillieri y Perkins Rocha, entre otros.

Comentan que sus propios compañeros de celda intentaron ayudarlo y exigieron la atención médica urgente, pero la tortura continuó desatendiendo los gritos de auxilio.

La explicación del régimen apenas se dio a conocer en un comunicado del Ministerio de Asuntos Penitenciarios que declaró su muerte por infarto. Asegura que recibió atención médica y que se le siguió el "debido proceso".

Pero la familia de "Alfredito" pasó meses implorando por verlo, que recibiera atención médica y exigiendo su libertad. Nunca fueron escuchados y su muerte se suma a las denuncias de crueldad a la que son sometidos los que se oponen al régimen de Maduro.

El Departamento de Estado se pronunció sobre su muerte y dijo que su caso es " otro recordatorio de la vil naturaleza del criminal régimen de Maduro”.

El régimen jamás explicó con exactitud los cargos que le imputaban, aunque lo acusaron de "terrorismo", como a todos los presos políticos.

UN QUERIDO GOBERNADOR

Un exgobernador opositor era procesado por "terrorismo" e "instigación al odio". Alfredo Díaz, fue mandatario de Nueva Esparta entre el 2017 y el 2021.

Fue arrestado en medio de la crisis poselectoral luego que Maduro se declarara ganador y la oposición denunciara fraude.

La proclamación de Maduro desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2.400 detenidos, la mayoría acusados de "terrorismo".

Díaz "llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija", indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal.

Desde 2014 han muerto 17 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, confirmó Romero a la AFP. "La represión básicamente se ha convertido en un mecanismo o una estrategia del régimen para intimidar", agregó.

Con Díaz, de 55 años, suman al menos seis opositores muertos en prisión desde noviembre de 2024, que fueron arrestados en el contexto de la crisis poselectoral tras los comicios disputados en julio de ese año.

"¿Quién asume responsabilidad de eso y de las otras muertes que han ocurrido?", señaló Romero.

La dirigente opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, dijo que la muerte de Díaz "se suma a una alarmante y dolorosa cadena de fallecimientos de presos políticos detenidos en el contexto de la represión poselectoral del 28 de julio".

"Las circunstancias de estas muertes -que incluyen la negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes- revelan un patrón sostenido de represión estatal", indicó Machado en un comunicado conjunto firmado además por González Urrutia.

Díaz estaba preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, Caracas. El lugar es tachado como un "centro de torturas" por la oposición venezolana y activistas de derechos humanos.

Díaz "había sido acusado, pero su juicio estaba paralizado", informó a la AFP el abogado Gonzalo Himiob, también de la ONG Foro Penal. "Nosotros fuimos designados por su familia como sus representantes legales, pero el gobierno le impuso un defensor público", dijo.

Según el recuento más reciente de Foro Penal, en Venezuela hay al menos 887 presos políticos.