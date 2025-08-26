34 uniformados del Ejército de Colombia están retenidos en zona manejada por las disidencias de 'Iván Mordisco'

Este jueves, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó que 34 militares están secuestrados desde hace 3 días en el Guaviare.

"Obedece a la acción ilegal, delictiva de unas personas vestidas de civil que dicen retener a unos militares", indicó el ministro de Defensa.

"Eso va contra la voluntad de ellos y eso es un secuestro", añadió Sánchez.

VEA TAMBIÉN El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo; revelan presunto plan de las disidencias para asesinarlos o

El comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Fancisco Cubides, tras fuertes combates las tropas se disponían a salir de la zona cuando fueron retenidos "por la comunidad".

Aunque el gobierno no precisó cuándo ocurrió la detención, indicó que entre el domingo y el lunes hubo enfrentamientos con la guerrilla al mando del temido Iván Mordisco.

Además, los uniformados llevaban a cabo una operación donde fue dado de baja alias “Dumar”.

Sánchez, además, dijo que la comunidad está "interrumpiendo una operación militar contra la principal amenaza que delinque en esa zona", el "criminal alias Mordisco", el hombre más buscado del país.

Cabe recordar que el pasado jueves esta guerrilla hizo estallar un camión bomba que mató a seis personas y dejó más de 60 heridos en Cali.

VEA TAMBIÉN Fiscalía de Colombia acusa de homicidio a dos disidentes de las FARC por ataque terrorista a base área en Cali o

Más temprano, otro grupo disidente "Calarcá" derribaron un helicóptero de La Policía, dejando 13 uniformados muertos.

Ambas disidencias, enfrentadas entre sí, rechazaron el acuerdo de paz de 2016 que desarmó a las FARC.