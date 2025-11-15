NTN24
Sábado, 15 de noviembre de 2025
Sábado, 15 de noviembre de 2025
Estados Unidos

“Deberían tomar una acción en máximo 30 días”: exembajador de EE. UU. en Venezuela sobre la presencia militar estadounidense en el Caribe

noviembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
El presidente Trump ya tendría decididas las medidas que tomará contra el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro.

Aumenta la presión de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump señaló que de cierto modo ya ha decidido qué medidas tomará en medio de las operaciones contra el narcotráfico en la región. Además, sugirió que, aunque el tráfico de drogas desde Venezuela se redujo, los narcóticos siguen fluyendo desde Colombia y México.

Entre tanto, la agencia Reuters reportó que altos funcionarios de Trump habrían realizado tres reuniones en la Casa Blanca esta semana y debatieron escenarios sobre posibles operaciones militares en Venezuela, según funcionarios citados por la agencia de noticias.

o

Todo esto se conoce después de la llegada del mayor portaaviones de Estados Unidos al Atlántico, y en medio de anuncios de nuevos ejercicios militares con Trinidad y Tobago.

James Story, exembajador de Estados Unidos en Venezuela, habló en La Tarde de NTN24 sobre cuánto tiempo podrá pasar para ver una acción por parte de este despliegue militar estadounidense en el Caribe y dijo: “Yo creo que deberían tomar una acción en máximo 30 días, no pueden tener esos barcos tanto tiempo en el Caribe sin trabajar”.

Con los recursos que hay en el Caribe en estos momentos es obvio que no es solo con objetivos contra el Narcotráfico sino enviarle un mensaje a Maduro de que su tiempo ha llegado a su fin. El Presidente Trump tiene todas las herramientas necesarias para tomar acciones en Venezuela si lo quiere hacer”, puntualizó el invitado.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Despliegue militar de Estados Unidos

Mar Caribe

Venezuela

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Habrá presidente este domingo? Analista prevé que Chile irá a segunda vuelta

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Es posible que Maduro acepte una transición pacífica en medio de la presión de EE. UU.?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La operación Lanza del Sur, con el portaviones Gerald R. Ford en el Caribe, pone contra las cuerdas a Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Me impactó ver a los sobrevivientes con las heridas aún abiertas": periodista sobre la tragedia de Armero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Militares en Puerto Rico (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Nicolás Maduro y Cilia Flores
Francisco Santos

“Si yo fuera la esposa de Maduro, no dormiría en la misma casa con él”: Francisco Santos prevé una "intervención estratégica" de EE. UU. contra el régimen

Foto X: @US_STRATCOM
Despliegue militar de Estados Unidos

Profesor de Fuerzas Especiales en las FFAA de EE. UU. asegura que "no hay vuelta atrás" con despliegue militar en el Caribe, que tiene capacidades "nunca vistas"

Almirante Hernando Wills | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"El hemisferio occidental es el vecindario de los Estados Unidos": excomandante de la Armada de Colombia sobre mensaje que da Washington con la operación Lanza del Sur

Despliegue de Estados Unidos en aguas internacionales. (Página oficial Dvidshub.net)
Operación Lanza del Sur

"Consejo sano a Nicolás Maduro: vete ya, llévate a Diosdado": reacciones en Estados Unidos tras inicio de la operación Lanza del Sur que busca eliminar narcoterroristas del hemisferio

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia (AFP)
Ecuador

¿Qué esperar del referéndum y consulta popular que votarán los ecuatorianos el domingo?

Gustavo Petro | Foto: EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

"No creo que se justifique que toda Colombia pague por una agenda personal": analista sobre la tensión entre Trump y Petro

Encuentro del canciller ruso Lavrov con Maduro. (AFP)
Rusia

Rusia emite su pronunciamiento más duro sobre ataques a 'narcolanchas' desde que inició despliegue de Estados Unidos en el Caribe

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Dua Lipa | Foto: AFP
Dua Lipa

El clásico en español que interpretó Dua Lipa en Chile que ilusiona a los aficionados colombianos de Shakira

Foto de referencia (AFP)
Ecuador

¿Qué esperar del referéndum y consulta popular que votarán los ecuatorianos el domingo?

Gustavo Petro | Foto: EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

"No creo que se justifique que toda Colombia pague por una agenda personal": analista sobre la tensión entre Trump y Petro

Encuentro del canciller ruso Lavrov con Maduro. (AFP)
Rusia

Rusia emite su pronunciamiento más duro sobre ataques a 'narcolanchas' desde que inició despliegue de Estados Unidos en el Caribe

Shakira se presenta junto a la orquesta de salsa Grupo Niche en Cali, Colombia-Foto: EFE
Shakira

Al ritmo de la salsa: así fue la versión de ‘Sin Sentimiento’ de Shakira con el Grupo Niche en su regreso a Cali, Colombia

Falcao Garcia en el Mundial Femenino Sub-20 - Foto: EFE
Radamel Falcao García

"En Bogotá hay un barrio con el mismo nombre": fanáticos le hacen propuesta a Falcao García tras verlo en Venecia

Dinosaurios | Foto Canva
Dinosaurios

Un huevo de dinosaurio perfectamente conservado en la Patagonia: el hallazgo que reescribe la historia de la especie

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre