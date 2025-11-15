“Deberían tomar una acción en máximo 30 días”: exembajador de EE. UU. en Venezuela sobre la presencia militar estadounidense en el Caribe

Aumenta la presión de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump señaló que de cierto modo ya ha decidido qué medidas tomará en medio de las operaciones contra el narcotráfico en la región. Además, sugirió que, aunque el tráfico de drogas desde Venezuela se redujo, los narcóticos siguen fluyendo desde Colombia y México.

Entre tanto, la agencia Reuters reportó que altos funcionarios de Trump habrían realizado tres reuniones en la Casa Blanca esta semana y debatieron escenarios sobre posibles operaciones militares en Venezuela, según funcionarios citados por la agencia de noticias.

Todo esto se conoce después de la llegada del mayor portaaviones de Estados Unidos al Atlántico, y en medio de anuncios de nuevos ejercicios militares con Trinidad y Tobago.

James Story, exembajador de Estados Unidos en Venezuela, habló en La Tarde de NTN24 sobre cuánto tiempo podrá pasar para ver una acción por parte de este despliegue militar estadounidense en el Caribe y dijo: “Yo creo que deberían tomar una acción en máximo 30 días, no pueden tener esos barcos tanto tiempo en el Caribe sin trabajar”.

“Con los recursos que hay en el Caribe en estos momentos es obvio que no es solo con objetivos contra el Narcotráfico sino enviarle un mensaje a Maduro de que su tiempo ha llegado a su fin. El Presidente Trump tiene todas las herramientas necesarias para tomar acciones en Venezuela si lo quiere hacer”, puntualizó el invitado.