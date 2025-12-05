NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Fórmula 1

Estas han sido las cinco veces en medio siglo en que el campeonato de Fórmula 1 se decidió entre tres pilotos como sucederá este 2025

diciembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Lando Norris y Max Verstappen luchan posición en carrera de la Fórmula 1. (AFP)
Una final de campeonato solo ha enfrentado a tres pilotos o más en cinco ocasiones en los últimos 50 años: 1981, 1983, 1986, 2007 y 2010.

Por trigésima segunda vez en la historia de la Fórmula 1, la identidad del campeón mundial no se conocerá hasta el final de la última carrera de la temporada, el domingo en Abu Dabi, donde los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri y el Red Bull de Max Verstappen lucharán por el título.

Pero este combate final solo ha enfrentado a tres pilotos o más en cinco ocasiones en los últimos 50 años: 1981, 1983, 1986, 2007 y 2010.

Antes, esta lucha a tres bandas se había dado en varias ocasiones, la primera de ellas la temporada inaugural de F1, en 1950. El italiano Giuseppe Farina se coronó superando a su compatriota Luigi Fagioli y al argentino Juan Manuel Fangio.

El año siguiente, fue Fangio quien sumó su primera corona mundial durante la última carrera, batiendo a su compatriota Froilán González y al italiano Alberto Ascari.

En 1959, el australiano Jack Brabham fue quien salió victorioso, mientras que los británicos Stirling Moss y Tony Brooks también habían llegado con opciones a la última carrera.

En 1964, hasta tres británicos contaban con opciones al título en el último Gran Premio del año: John Surtees, Graham Hill y Jim Clark. Surtees logró convertirse en el único piloto hasta la fecha en ser campeón del mundo a la vez en F1 y en la máxima categoría de motociclismo.

En 1968, Graham Hill, su compatriota Jackie Stewart y el neozelandés Denny Hulme se jugaron el título, con triunfo final para Hill. Y en 1974 fue la leyenda brasileña Emerson Fittipaldi quien se impuso contra el suizo Clay Regazzoni y el sudafricano Jody Scheckter.

Pero en las últimas cinco décadas, solo cinco temporadas han acabado con un duelo entre tres pilotos, e incluso entre cuatro:

- 1981: Reutemann, Piquet, Laffite -
El argentino Carlos Reutemann, de Williams, llegó a Las Vegas con 49 puntos, el brasileño Nelson Piquet, de Brabham, con 48 y el francés Jacques Laffite, de Ligier, con 43.

La victoria entonces otorgaba nueve unidades y solo los seis primeros puntuaban.

Reutemann partió desde la pole, pero un problema en la caja de cambios lo relegó al octavo lugar y Piquet logró los dos puntos del quinto puesto, asegurándose su primer título mundial.

- 1983: Prost, Piquet, Arnoux -
El francés Alain Prost, de Renault, llegó a Sudáfrica liderando con 57 puntos, seguido por Piquet (Brabham/55 pts) y su compatriota René Arnoux (Ferrari/49 pts).

Los dos franceses abandonaron la carrera por problemas mecánicos y el brasileño se coronó campeón por segunda vez.

- 1986: Mansell, Prost, Piquet -
El británico Nigel Mansell llegó a Australia con seis y siete puntos de ventaja sobre Prost, de McLaren, y su compañero en Williams, Piquet, respectivamente.

Mansell, que partió desde la pole, se encaminaba hacia el título hasta que un reventón en su neumático lo obligó a abandonar.

Prost aprovechó la oportunidad para conseguir su segundo título.

- 2007: Hamilton, Alonso, Räikkönen -
El británico Lewis Hamilton llegó a Brasil con cuatro puntos de ventaja sobre su compañero en MacLaren, el español Fernando Alonso, con quien mantenía una intensa rivalidad interna, y siete sobre el finlandés Kimi Räikkönen, de Ferrari.

Este último ganó el GP y se llevó la corona con solo un punto de ventaja sobre Alonso y Hamilton, quienes terminaron tercero y séptimo, respectivamente, en Interlagos.

- 2010: Alonso, Webber, Vettel -
Antes de la última carrera en Abu Dabi, cuatro pilotos seguían en la lucha por el título, algo inédito en la historia.

Alonso, al volante de un Ferrari, tenía 8, 15 y 24 puntos de ventaja sobre los Red Bull del australiano Mark Webber y el alemán Sebastian Vettel, y Hamilton, de McLaren, respectivamente.

El sistema de puntuación había cambiado y el ganador ahora obtenía 25 unidades, frente a 18 para el segundo y 15 para el tercero.

Vettel, que partió desde la pole, ganó la carrera mientras Alonso y Webber quedaron atrapados detrás del Renault del ruso Vitaly Petrov, terminando séptimo y octavo, respectivamente.

El alemán consiguió su primer título con cuatro enteros de ventaja sobre el español.

La última vez que el título mundial se decidió en la última carrera de la temporada fue en 2021, también en Abu Dabi, donde Verstappen, de Red Bull, y Hamilton, de Mercedes, llegaron con la misma cantidad de puntos.

El neerlandés logró in extremis su primer título, superando al siete veces campeón mundial británico gracias a la intervención del coche de seguridad al final de la carrera.

Con neumáticos nuevos, Verstappen adelantó fácilmente a Hamilton, quien no había cambiado los suyos, cuando la carrera se reanudó en la última vuelta.

